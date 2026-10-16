50 bin lira ödedi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bulunan Metehan Kara Sınır Kapısı’nda üzerinde 9 ayrı paket halinde toplam 4 gram kokain bulunarak tutuklanan 48 yaşındaki D.M.(K) yeniden mahkemeye çıkarıldı.

İfadesinde uyuşturucuyu Güney Kıbrıs’ta bir şahsın yönlendirmesiyle aldığını ve KKTC’de belirlenen bir konuma bırakması karşılığında 250 Euro alacağını itiraf eden zanlı çocuğuna bakmak ve okutmak için bu işe bulaştığını söyledi.

Mahkeme zanlıyı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 12 Ekim 2026 tarihinde saat 00.15 sıralarında, Metehan Kara Sınır Kapısı’nda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Güney Kıbrıs’tan

KKTC’ye geçiş yapacak olan D.M.’nin üzerinde ve aracında arama yapıldığını söyledi.

Yapılan aramada, zanlının tasarrufunda 9 ayrı paket halinde yaklaşık 4 gram kokain türü uyuşturucu madde bulunduğunu ve emare olarak alındığını belirten polis, zanlının tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’ta bir şahsın yönlendirmesiyle belirlenen bir konumdan aldığını, KKTC’de başka bir konuma bırakacağını ve karşılığında 250 Euro alacağını itiraf ettiğini açıkladı. Zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi alındığını belirten polis, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını ve zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini kaydetti.

Polis, KKTC vatandaşı ve bir çocuk annesi olan zanlının davalarında hazır bulunmasını sağlamak amacıyla uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandı

Polisin ardından söz alan zanlı, çocuğuna bakmak ve onu okutmak için böyle bir işe giriştiğini söyledi.

Mahkeme; zanlının 50 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 700’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve yurt dışı çıkış yasağı şartlarıyla serbest bırakılmasına karar verdi.