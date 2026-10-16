Hayatımın hatası

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bir elektronik eşya mağazasında satış görevlisi olarak çalışırken müşteriden tahsil ettiği 2 bin doları işvereni olan şirkete teslim etmeyerek sirkat eden Soner Aykut hakkındaki dava karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanığı kendi ikrarı, mahkemeye sunulan olgular ve emareler ışığında yargılandığı davadan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı.

Kararı okuyan yargıç, sanığın 8 Nisan 2026 tarihinde Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan bir elektronik eşya satış mağazasında satış personeli olarak çalıştığı sırada, makbuz karşılığında müşteriden tahsil ettiği 2 bin doları müstahdemi olduğu şirkete teslim etmeyerek sirkat ettiğini belirtti.

Sanığın işlediği müstahdem tarafından sirkat suçunun 7 yıla kadar hapis cezası öngören ciddi bir suç olduğunu kaydeden yargıç, bu tür suçların yaygınlığına dikkat çekti.

Yargıç, “Sanığın işlemiş olduğu suçların huzurumuzda görüşülen diğer davaların türü itibarıyla oldukça yaygın suçlar arasında olduğunu gözlemlemekteyiz. Bu bağlamda ciddi ve yaygın suçlarla ilgili Yargıtay kararlarında işaret edildiği üzere, kamu yararının korunması prensiplerine ağırlık verilmesi gerektiği ve cezalandırmada bunun dikkate alınması gerektiğini belirtiriz” dedi.

Sanığın çalıştığı işyerinde işvereninin kendisine duyduğu güveni suistimal ederek toplam 2 bin doları sirkat ettiğini belirten yargıç, bu tür suçların çalışma yaşamında güven ilişkisini zedelediğini vurguladı.

Yargıç, “Sanık emek vererek maaşını kazandığı işyerinde işvereni tarafından kendisine duyulan güveni suistimal ederek, emek vererek geçimini sağladığı işyerine karşı suç işlemiştir. Bu suç oldukça ciddidir. Müstahdem tarafından sirkat suçları ile işveren-çalışan arasında tesis edilmesi gereken güven ilişkisi zedelenmektedir. Ciddi şekilde artış gösteren bu tür suçların yaygınlaşmasının önüne geçmek, sağlıklı bir çalışma yaşamının tesis edilmesi için zaruridir. Bu tür suçlarda kamu menfaati zarar görmektedir” ifadelerini kullandı.

Lehine olan hususlar dikkate alındı

Yargıç, sanığın sabıkasının bulunmamasını, ilk andan itibaren polise yardımcı olmasını ve mahkemede suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymasını lehine değerlendirdiklerini belirtti.

Yargıç, tüm olguları ve sanık lehine olan hususları dikkate alarak 9 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

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