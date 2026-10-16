Teminatla serbest

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da iki farklı yerde park halindeki araçları sirkat eden Ç.Ö., polis soruşturmasının tamamlanmasının ardından dün teminat maksatlı mahkemeye çıkarıldı. Temmuz ayında bir alışveriş merkezinin park alanından araç sirkat eden ve söz konusu aracı Yeniboğaziçi’nde satmaya çalışan zanlının, Güvercinlik Kavşağı’nda park halindeki başka bir aracı çaldığı belirtildi. Mahkeme, zanlının 80 bin TL nakit teminat yatırması şartıyla serbest bırakılmasına emir verdi.

Mahkemede meselenin olgularını aktaran polis memuru Hasan Söker, zanlı Ç.Ö.’nün Temmuz 2026’da bir alışveriş merkezinin park alanından park halindeki bir aracı sirkat ettiğini açıkladı. Polis, zanlının sirkat ettiği aracı daha sonra Yeniboğaziçi’nde satmaya çalıştığını belirtti. Polis memuru Söker, zanlının 9 Ekim’de ise Güvercinlik Kavşağı’nda park halinde bulunan başka bir aracı çaldığını anımsattı. İki ayrı olayla ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının davalarında hazır bulunmasını sağlamak amacıyla uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, meseleyle ilgili olguları değerlendirdikten sonra zanlının 80 bin TL nakit teminat yatırması şartıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi. Zanlı, ilerleyen günlerde davaları kapsamında yargılanacak.