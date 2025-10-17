Şok baskın

Suna ERDEN-Hüseyin ÇİÇEK

Cürümleri Önleme Şube Amirliği (CÖŞ) ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve İskele’de beş ayrı yerde “Zehir Kapanı” adlı operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin 4 ilçede yaptığı 5 ayrı operasyonda; hintkeneviri, kokain, metamfetamin ve sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile nakit para ele geçirildi. Operasyon kapsamında 10 kişi tutuklandı.

Meseleyle ilgili; A.K.(E-49), B.K.(E-19), V.S.(E-29), A.B.(E-25), M.Z.H.(E-28), E.K.(E-21), O.S.(E-22), A.A.(E-34), E.M.E.S.(E-40) ve R.M.(E-23) tutuklandı.

4 zanlı Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı

Zanlılardan M.Z.H., A.B, E.K ve R.M Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede olguları aktaran polis, 15 Ekim 2025 tarihinde Narkotik Şube’ye ulaşan bir ihbar üzerine, Gönyeli’de Temiz Sokak üzerinde bir şahsın motosikletle bir ağacın altına bir şey gömdüğünün öğrenildiğini belirtti. Polis, ihbar doğrultusunda plakası verilen motosikletin takibe alındığını, Lefkoşa’da tespit edilen motosiklet sürücüsü A.B. ile yolcu konumundaki M.Z.H.’nin tutuklandığını aktardı. Polis memuru; zanlıların sorgularında Güney Kıbrıs’tan geldiğini bildikleri uyuşturucu maddeyi “Rus” olarak bildikleri bir şahsın yönlendirmesiyle Kermiya bölgesinden aldıklarını ve Gönyeli’de beş ayrı konuma bıraktıklarını itiraf ettiklerini açıkladı. Polis memuru; zanlıların gösterimi üzerine Gönyeli Aşıklar Tepesi’nde gömülü altı ayrı naylon pakette toplam 250 gram hintkeneviri, Baraj bölgesinde yol kenarına gömülü 10 gram kokain, aynı bölgede duvar dibinde 30 gram hintkeneviri ve boş arazide 10 gram kokain türü madde bulunarak emare alındığını açıkladı.

Çeşitli konumlara bıraktılar

Polis, beşinci konum olarak belirlenen Temiz Sokak’taki ağacın dibine gömülü 120 gram hintkenevirini almaya gelen E.K. ve R.M.’nin de suçüstü yakalanarak tutuklandığını bildirdi. Polis memuru; E.K. ve R.M.’nin ifadelerinde uyuşturucuyu içmek için aldıklarını söylediklerini aktardı. Polis, yapılan soruşturmada, A.B. ile M.Z.H.’nin Kermiya bölgesinden aldıkları uyuşturucu miktarının 600 gram hintkeneviri ve 20 gram kokain olduğunun belirlendiğini kaydetti. Zanlıların, bu maddeleri farklı noktalara dağıtma karşılığında 70 bin TL alacaklarını beyan ettiklerini de ifade eden polis, E.K. hariç diğer zanlıların cep telefonlarının şifrelerini polise verdiklerini belirtti. Soruşturmanın yeni başladığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini ve uyuşturucuların bırakıldığı bölgelerdeki güvenlik kameralarının inceleneceğini belirten polis, zanlıların ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi onayladı.

Metamfetamin ele geçirildi

Zanlı A.K. ise Gazimağusa’da duruşmaya çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru; 15 Ekim saat 23.10’da, Sakarya Bölgesi’nde, araç içerisinde şüpheli görünen zanlı A.K.’nin, üzerinde ve aracında yapılan aramada; 8 gram metamfetamin türü uyuşturucu maddenin yanı sıra; sentetik cannabinoid türü uyuşturucu içeren 2 adet kağıt ele geçirildiğini açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme; zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2025, 09:31