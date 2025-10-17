‘Ben de polisim’

Lefkoşa’da aracını yanlış park ederek yolu kesen F.K., kendisini uyaran Başmüfettişe polis olduğunu söyledi. Doğru söylemediği anlaşılan zanlının foyası ortaya çıkınca tutuklandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, Türkiye’de bir sivil toplum kuruluşunun başkanı olduğunu, sahip olduğu kartla istediği yere park edebildiğini söyledi.

Polis, olayın 15 Ekim 2025 tarihinde saat 02.35 sıralarında Surlariçi bölgesinde meydana geldiğini söy-ledi. Soruşturma memuru; zanlının, yolu kapattığı gerekçesiyle kendisini uyaran Başmüfettiş M.S.’ye, kendisini polis olarak tanıtıp, polis-adliye mensubu kartı gösterdiğini ve “Çek arabanı” dediğini aktardı.

Polis memuru; zanlının olayın ardından tutuklandığını, yapılan incelemede 30 günlük turist vizesiyle ülkeye giriş yaptığının tespit edildiğini ifade etti. Soruşturma memuru; Lefkoşa Adli Şube’ye götürülen zanlının orada da polis mensubu olduğunu iddia ettiğini de mahkemeye aktardı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirerek zanlı hakkında uygun bir teminat emri verilmesini ta-lep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, Türkiye’de bir sivil toplum kuruluşunun başkanı olduğunu, herhangi bir suç işleme kastının bulunmadığını; elindeki kartla Türkiye’de dilediği yere park edebildiğini, Kuzey Kıb-rıs Türk Cumhuriyeti’nin de Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı olduğunu düşündüğünü beyan etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 15 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 400 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.