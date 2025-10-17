İtfaiye çıkardı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde gece meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı. Anayol-da seyreden Serap Tunçerenler’in yönetimindeki araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybet-mesi sonucu aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı. Kazanın etkisiyle araçtan kopan parçalar, aynı yönde ilerleyen başka bir aracın tavanına isabet etti. Kazada takla atan araç hurdaya dönerken, sürücü Serap Tunçerenler ile yanında bulunan iki yolcu araçta sıkıştı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiple-ri, yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Direksiyon hâkimiyetini kaybetti

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre kaza, 16 Ekim 2025 tarihinde saat 20.30 sıraların-da Güvercinlik kavşağı yakınlarında meydana geldi. NF 159 plakalı salon araçla Lefkoşa yönüne ilerle-yen 41 yaşındaki Serap Tunçerenler, dikkatsizlik sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek önce yo-lun solundaki kavşak adasına, ardından aydınlatma direği ve bilgi levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç ikinci kavşak adasına çarptıktan sonra takla attı. Bu esnada araçtan kopan par-çalar, önünde seyreden Emirhan Telli (23) yönetimindeki ZYL 482 plakalı aracın tavanına isabet etti. Kazada sürücü Serap Tunçerenler ile yolcular Sevtap Öğredici (38) ve Dilem Yurtseven (15) yaralandı. Yaralılar, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından acil serviste müşahede altı-na alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.





Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2025, 09:33