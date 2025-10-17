Kayıtsız çalıştırıldı

Ülkede ikamet izinsiz bulundukları tespit edilerek tutuklanan zanlılar S.S., E.S. ve O.G.A. Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlılardan E.S.’nin 2015 tarihinden itibaren 3 bin 835 gün KKTC’de kaçak yaşam sürdüğü belirtildi.

Polis, zanlıların 15 Ekim 2025 tarihinde Gönyeli’de Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önle-me Şubesi ekiplerinin devriye görevi sırasında tespit edildiğini belirtti. Polis, yapılan incelemede, zanlı S.S.’nin 20 Mart 2024 tarihinden itibaren 427 gün, O.G.A.’nın 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren bin 51 gün ve E.S.’nin 16 Nisan 2015 tarihinden itibaren 3 bin 835 gün süreyle KKTC’de ikamet izinsiz bulunduğunun saptandığını ifade etti.

Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandıklarını, haklarında yürütülen soruşturmanın sürdüğünü ve ihraç işlemleri için İçişleri Bakanlığı’na yazı yazılacağını belirterek, bir gün süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

