Sürücü teminatla  serbest bırakıldı

Suna ERDEN

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nda yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Orhan Sedetaltun’a çarparak ağır yaralanmasına neden olan E.D., yeniden mahkemeye çıkarıldı. Sedetaltun’un yoğun bakımdan çıktığı açıklanırken, sürücü E.D. yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, kazanın 18 Ekim 2026 tarihinde saat 18.20 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun 0-1’inci kilometreleri içerisinde meydana geldiğini söyledi. Polis, çift şeritli yolun sağ şeridinde batı istikametine doğru seyreden zanlının yönetimindeki BMW marka salon araçla, süratli ve dikkatsizlik seyrederken, yaya olarak yolu geçmeye çalışan Orhan Sedetaltun’a çarptığını belirtti.

Polis, direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücünün kontrolsüz şekilde ilerleyerek yolu ikiye ayıran orta refüje sağ ön tekerleğiyle çarptığını kaydetti. Polis memuru; aracın, sağ arka tekerleği refüj üzerinde ve önü batı istikametine bakacak şekilde sağ şerit içerisinde durduğunu ifade etti.

Kaza sonucu yaralanan Orhan Sedetaltun’un Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldığını belirten polis memuru, ilk yardım tedavisinin ardından cerrahi yoğun bakım servisine sevk edilerek müşahede altına alındığını söyledi.

Sedetaltun’un yapılan muayenesinde sağ kalça kırığı, kaburga kırığı ve kafatası kırığı tespit edildiğini aktaran polis, ayrıca beyin kanaması geçirdiğini belirtti. Polis, zanlının da mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde yayanın yoğun bakımdan çıktığını, cerrahi servise alındığını kaydetti. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 100 bin TL nakit, iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imza etmesi şartlarıyla serbest kalmasına emir verdi.