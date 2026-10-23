İstihdama katkı sağlar

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, göreve gelmeleri halinde yabancı teknoloji şirketlerinin KKTC’de yatırım ve üretim yapmasını teşvik etmek amacıyla serbest bölgeye benzer bir teşvik sistemi oluşturmayı planladıklarını açıkladı.

Özersay, Türkiye savunma sanayinin bazı yatırımlarını ve üretim faaliyetlerini KKTC’ye taşıması için de girişimde bulunacaklarını belirterek, bu adımların özellikle gençlere yeni istihdam imkanları yaratacağını söyledi.

HP’den yapılan açıklamaya göre; tv2020’de Cemre Akar ve Sinan Şemiler’in sunduğu programa katılan Özersay, partisinin yeni döneme ilişkin projelerini anlattı.

Güney Kıbrıs’ta, özellikle Limasol’da uygulanan teşvik sistemini örnek gösteren Özersay, yazılım, oyun geliştirme, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında faaliyet gösteren yabancı şirketlerin KKTC’de yatırım yapmasını, yüksek vasıflı çalışanlarının ülkeye yerleşmesini ve yerel gençlere istihdam sağlanmasını amaçladıklarını belirtti.

“Teknopark Yasası artık yetersiz, yeni teşviklere ihtiyaç duyuluyor”

Özersay, 2018 yılında hükümette oldukları dönemde hazırlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası’nın (Teknopark Yasası) teknoloji şirketlerine araç ve teçhizat konusunda kolaylıklar sağladığını ancak son yıllarda yatırımların ağırlıklı olarak yazılım alanına yönelmesiyle mevcut düzenlemelerin yetersiz kaldığını savundu.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’ndeki KALTEV bünyesinde yaklaşık 40 şirketin yapay zeka, oyun geliştirme, finansal teknolojiler ve siber güvenlik alanlarında faaliyet göstermeye başladığını belirten Özersay, bu tür yatırımların artırılması için yeni teşviklere ihtiyaç duyulduğunu ve bir “teknoloji serbest bölgesi” oluşturulmasının büyük fayda sağlayacağını söyledi.

“Teknoloji şirketleri için bir tür serbest bölge yaratacağız”

Güney Kıbrıs’ın teknoloji şirketlerine sağladığı vergi avantajları ve yatırım kolaylıklarına değinen Özersay, benzer bir modelin KKTC’de de uygulanabileceğini savundu.

“Teknoloji şirketleri için bir tür serbest bölge yaratacağız” diyen Özersay, Güney Kıbrıs’ta belirli teknoloji şirketlerine düşük kurumlar vergisi, yüksek nitelikli yabancı çalışanlara ise gelir vergisi muafiyeti sağlandığını, şirket kuruluşu, izinler ve yabancı personel istihdamında da çeşitli kolaylıklar sunulduğunu belirtti.

“Türk savunma sanayinin KKTC’de üretim yapması için girişimde bulunacağız”

Türkiye savunma sanayinin son yıllarda gerçekleştirdiği teknoloji yatırımlarıyla uluslararası alanda öne çıkan bir marka haline geldiğini belirten Özersay, “Türkiye ile oturup stratejik bir açılım yapılması konusunu ele alacağız. Türk savunma sanayi bazı yatırımlarını, bazı ürünlerini KKTC’de üretme konusunu ele almalıdır.” dedi.

Böyle bir adımın stratejik önem taşıyacağını ve gençlere yeni istihdam imkanları yaratacağını savunan Özersay, “Türk savunma sanayinin KKTC’de üretim yapması için girişim yapacağız.” diyerek, Türkiye ile yapılacak görüşmelerle bu yönde adım atılabileceğine inandığını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2026, 10:12