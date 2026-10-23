Tarihi bir adım atıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada ile tarihi bir adım atıldığını söyleyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklığa yükseltildiğini belirtti.

Kanada'dan Türkiye'ye başbakan düzeyinde ilk ziyaret dün gerçekleşti. Kanada Başbakanı Mark Carney'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi törenle karşıladı.

Daha sonra heyetler arası görüşmelere geçildi. Türkiye ve Kanada arasında 3 anlaşma imzalanırken, liderler daha sonra ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Kanada arasında yeni bir dönemi başlattıklarını açıkladı.

Kanada Başbakanı Carney ile iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğine yönelik tarihi bir adım attıklarını belirten Erdoğan, önümüzdeki dönemde enerji, ticaret, savunma sanayii gibi birçok alanda iş birliği yapılacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Kanada Başbakanı Carney'i ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi etraflıca değerlendirdik.

Kanada ile stratejik ortaklık kararımızla önümüzdeki dönemde enerji, ticaret, savunma sanayii gibi birçok alanda iş birliği yapacağız. Bu alanlarda yeni projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Kanada ile savunma alanında mutabakat zaptına imza attık.

Doğrudan uçuş sayısını iki katına çıkaracağız.

Öncelikle ticaret ve yatırımların artırılmasını teminen Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine yıl sonundan önce başlanmasını kararlaştırdık. 3 milyar dolarda seyreden ticaret hacmimizi ilk olarak 5 milyara, akabinde de 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

Ukrayna ve Körfez'de diplomatik yöntemlerin barışa giden yolu açması konusunda aynı görüşteyiz. Gazze'de Kanada'nın istilacı yerleşimlere yönelik yaptırım adımlarını, İsrail hükümetinin ihlallerinin caydırılması noktasında isabetli görüyoruz

Carney ile ilişkilerimizin geleceğine yönelik tarihi bir adım attık. Kanada ile ilişkilerimizi stratejik ortaklığa yükseltiyoruz. İlişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkarmamız, kağıt üzerinde kalacak sembolik bir adım olmayacaktır.

Uzun yıllara sari Türkiye-Kanada kopukluğunu bugün gidermiş olduk. Şimdi Türkiye ve Kanada arasında yeni bir dönemi başlatıyoruz. Kanada'ya yapacağım ilk ziyaretimde, iş adamlarımızı bir araya getirerek adımlarımızı atacağız."

Carney: Türkiye çok istisnai bir ortak

Carney ise Türkiye'nin çok istisnai bir ortak olduğunu belirterek, “Kanada güvenilir ortaklarla derin ortaklıklar kurma peşinde. Güvenlik işbirliğimiz daha derin” dedi.

Carney, "Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci silahlı kuvvetlerine ve en yenilikçi hızla gelişen savunma sanayilerinden birine sahip. Türkiye dünyanın farklı bölgelerinde çetrefilli çatışmaların çözümünde çok önemli bir rol oynuyor” diye konuştu.

Carney, bu ortaklığın gelecek nesiller boyunca gelişerek devam edeceğini vurguladı.

