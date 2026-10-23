‘Halkın iktidarı gelecek’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ile Gazimağusa Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Süleyman Uluçay, Anıt Parkı’nda düzenlenen aday tanıtım etkinliğinde Mağusalılarla bir araya geldi. CTP Genel Başkanı İncirli, “Bu memleketin umudu CTP’nin kuracağı dürüst yönetimdedir. Hem yerel seçimler hem de genel seçimlerde halkımız kararını vermiştir. 6 Aralık’tan sonra yeni bir dönem başlayacak. Halkın iktidarı başlayacak.” dedi. CTP’den yapılan açıklamaya göre etkinlikte, partinin belediye meclis üyesi adayları da halka tanıtıldı. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli etkinlikte yaptığı konuşmada, CTP’nin hem yerel yönetimlerde hem de merkezi hükümette sorumluluk almaya hazır olduğu mesajını verdi. “Güçlü kadrolarımızla birlikte ülkeyi yeniden ayağa kaldıracak Ortak Gelecek Programımızı hazırladık. Eğitimden sağlığa, üretimden ekonomiye her alanda çalışmalarımızı tamamladık. CTP hazırdır” diyen İncirli, veriye dayalı yönetimin önemine de dikkat çekti. Hükümete gelir gelmez yapacakları ilk işin nüfusu sayımı olduğunu belirten İncirli, “Bu ülkeyi planlı bir şekilde yöneteceğiz. Harcadığımız her kuruşun da şeffaf bir şekilde hesabını vereceğiz.” dedi.

“Merhametle, sevgiyle yöneteceğiz”

Liyakat ve adalet vurgusu da yapan İncirli “Bu ülkeyi merhametle, sevgiyle yöneteceğiz. Memleketin umudu CTP’nin kuracağı dürüst yönetimdedir, CTP’nin vereceği güçlü hizmetlerdedir.” diye konuştu. Konuşmasın sonunda birlik ve beraberlik mesajı veren Sıla Usar İncirli, bu ülkede nerede doğmuş olursa olsun bütün insanları kucaklayarak ve herkesle birlikte çalışarak, geleceği inşa edeceklerini kaydetti. İncirli, “Hep birlikte bu ülkedeki yıkımı durduracak ve hep beraber geleceği inşa edeceğiz.” dedi. 6 Aralık’ın büyük bir gün olacağını belirten İncirli, “Hem yerel seçimler hem de genel seçimlerde halkımız kararını vermiştir. 6 Aralık’tan sonra yeni bir dönem başlayacak. Halkın iktidarı başlayacak. Artık söz insanlarımızda, söz halkta.” şeklinde konuştu.

Uluçay: Belediyecilik ve yerel yönetim bir takım işidir

Gazimağusa Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Süleyman Uluçay da, Gazimağusa’nın geçmişte olduğu gibi bugün de belediyecilikte, yerel yönetimlerde ve ülkenin ekonomik ve sosyal gelişiminde örnek olmaya devam ettiğini belirtti. Gazimağusa’nın geçmişte birçok belediyecilik hizmetine öncülük ettiğini ifade eden Uluçay, son dört yılda da bazı hizmetlerin ilk kez Gazimağusa’da hayata geçirildiğini ve diğer belediyelere örnek olduğunu söyledi. Ülkenin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Uluçay, Sıla Usar İncirli’nin başbakanlığında çalışacaklarına inanç belirterek, ülkeyi refah seviyesi yüksek bir noktaya taşıyabileceklerini kaydetti.

CTP, Aydınköy’de halkla buluştu

Bu arada CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy, milletvekilleri ve adayları, belediye meclis üyesi adayları ve parti yöneticileri Aydınköy'de halkla bir araya geldi. CTP’den verilen bilgiye göre, buluşmada bölgenin sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.