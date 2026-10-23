Etkinlik düzenlendi

Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti), Lapta–Alsancak–Çamlıbel Belediyesi meclis üyesi adaylarını düzenlenen etkinlikle kamuoyuna tanıttı.

TAM Parti’den verilen bilgiye göre, etkinlikte Lapta–Alsancak–Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, TAM Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Genel Sekreter Bünyamin Yüksekbaş ve Girne Örgüt Başkanı Gülşen Çataloğlu birer konuşma yaptı.

TAM Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, konuşmasında belediye meclis üyesi adaylarını tek tek tanıtarak tebrik etti. Denktaş, yeni bir parti olmalarına rağmen dinamik isimlerle büyümeye devam ettiklerini belirterek, katılanlara teşekkür etti.

TAM Parti Girne Örgüt Başkanı Gülşen Çataloğlu da partinin Girne’de güçlü bir şekilde ilerlediğini ifade ederek, disiplin ve azimle seçim sürecinde önemli başarılar elde edeceklerine inandığını söyledi.

TAM Parti’nin LAÇ Belediye Meclisi üyesi adayları şöyle:

“1. Oğuz Karaçay – Alsancak, emekli öğretmen, 2. Mete Avcı – Geçitköy, işletmeci, 3. Devrim Derviş Şah – Lapta, teknisyen, 4. Savaş Özilmen – Karşıyaka, emekli polis, 5. Gizem Caner – Alsancak, işletmeci, 6. Ebru Merdoglu -Lapta, muhasebe ve idari işler uzmanı, 7. Dr. Abdullah Serbecioğlu – Lapta, diş doktoru, 8. Erkan Kilim – Lapta, turizm ve işletmeci, 9. Orhan Avcı – Karşıyaka, işletmeci, 10. Münevver Hocaoğlu - Alsancak, işletmeci, 11. Derişali Özersoy – Lapta, ziraat yüksek mühendisi, 12. Tufan Akkaya- Lapta, emekli gazi, 13. Esra Yağmur Düdükçü – Karşıyaka, Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunu, 14. Hasan Avlar – Alsancak, işletmeci.”

