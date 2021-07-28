Süt bedelleri ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Haziran ayında büyükbaş hayvan düşük zararı olan 83 üreticiye, 125 vaka için toplam 90 bin TL tazminat ödedi.

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamada, banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığı belirtilirken, hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini, kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilecekleri kaydedildi.

Süt bedellerinin tümü ödendi

Öte yandan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Haziran devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tümünün dün ödendiği bildirdi.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre,1- 15 Haziran 2021 döneminde SÜTEK’e süt veren 841 üretici için çiğ süt bedellerinin yüzde 100'ü olan 21,296,137.98 TL dün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.