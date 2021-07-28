Boş durmuyor

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in İsrail’e gerçekleştirdiği ziyareti çerçevesinde, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid’le bir araya geldiği haber verildi.

Hristodulidis’in temasları çerçevesinde İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid’le bir araya geldiğini yazan Alithia gazetesi, Lapid’in ülkesinin “Türkiye’nin Kıbrıs’taki son kışkırtıcı eylemlerinden duyduğu derin endişeyi ifade ettiğini” aktardı.

Gazeteye göre açıklamasında “Kıbrıs ve İsrail’in, Türkiye’nin Kıbrıs’taki kışkırtıcı eylemlerine ilişkin derin bir endişeyi paylaştıklarını ve bu eylemlere ortaklaşa bir tepki verilmesini ele alacaklarını” ileri süren Lapid, temaslarının gündeminde ayrıca ikili ilişkiler, ticaret, doğal gaz ve East Med boru hattı bulunduğunu dile getirdi.

Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis ise, 2018 yılının Mart ayında görevini devralmasından bu yana, bunun İsrail’e gerçekleştirdiği 7’nci ziyaret olduğunu belirterek, İsrailli muhatabına, Rum hükümeti ve halkı adına, Güney Kıbrıs’ta Temmuz ayında başında çıkan yangın sırasında, Rum kesiminin yardım talebine anında ve olumlu karşılık vermelerinden ötürü teşekkür etti.

Bunun iki devlet arasındaki stratejik ilişkinin net bir kanıtı daha olduğunu savunan Hristodulidis, İsrail Dışişleri Bakanı Lapid’le gündemlerinde, iki ülke arasındaki stratejik ilişkinin güçlendirilmesi yanı sıra bölgenin barış, istikrar ve güvenlik alanına dönüştürülmesi çabalarının bulunduğunu da belirtti.

Hristodulidis, Rum kesiminin, AB ile İsrail arasındaki ilişkinin güçlendirilmesinin güçlü bir destekçisi olduğunu da dile getirdi.

Gaz konusunu da görüştü

Hristodulidis’in temasları çerçevesinde İsrail Enerji Bakanı Karine Elharrar’la bir araya geldiğini de yazan gazete, Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medyada yaptığı paylaşımda “enerji alanındaki yakın iş birliğinin iki ülke için de önemli olduğunu ve bunun Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’nun geniş bölgesindeki iş birliğinin daha da güçlenmesi için anahtar teşkil ettiğini belirttiğini” iletti.

Hristodulidis’in İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından kabul edildiğini de kaydeden gazete, görüşmede ikili ilişkiler yanı sıra, ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığını ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise “Türkiye’ye Karşı Cephe- İsrail Kıbrıs Aleyhindeki Türk Faaliyetlerinin Uzantılarından Endişeli” başlıklı haberinde “Kıbrıs ve geniş bölgedeki Türk faaliyetleri konusunun Hristodulidis ile Lapid’in gerçekleştirdiği görüşmenin merkezinde bulunduğunu” öne sürdü.