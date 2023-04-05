Suzan’ı da yaktı

Lefkoşa’ya bağlı Demirhan’da bir şahsa ait eve 3 gün arayla iki kez girip toplam 60 bin TL değerinde eşya çaldıkları iddiasıyla tutuklanan iki zanlıdan Mehmet Emin Geyik’in suçsuz olduğu anlaşılırken, Abdurrahman Cemiloğlu’nun suç ortağının kız arkadaşı Suzan Erkanlılar olduğu tespit edildi.

Geyik serbest kalırken, Abdurrahman Cemiloğlu ile Suzan Erkanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 23-24 Mart 2023 tarihleri arasında Demirhan’da K.S.’nin evine kapının kilidi kırılarak girildiğini; Bosch marka kahve makinesi, su ısıtıcısı, fırın, şaraplık, 75 ekran Samsung marka televizyon, 2 adet 43 ekran Stilevs marka televizyon, 3 adet abajur ve bir adet ayaklı lambader çalındığını söyledi.

Polis, memuru çalışan eşyaların toplam değerinin 40 bin TL olduğunu belirtti. Ev sahibinin 24 Mart’ta yaptığı şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, olay yerinde olay yeri inceleme ve foto parmak izleri uzman tarafından yapılan incelemede meseleyi meydana çıkarmaya yarayacak herhangi bir ize rastlanmadığını belirtti.

Polis, 27 Mart tarihinde yine K.S.’nin evine girildiğini belirtti. Polis, bu kez eve tuvalet penceresinin kilidinin kırılarak girildiğini; Stilevs marka ocak, fırın, davlumbaz, ve bir adet mikrodalga çalındığını söyledi. Polis, ikinci defada çalınan eşyaların toplam değerinin ise 20 bin TL olduğunu açıkladı.

Polis, 27 Mart tarihinde şikayet yapıldığını, olay yeri inceleme ve foto parmak izleri uzmanı tarafından yapılan incelemede yine meseleyi meydana çıkarmaya yarayacak herhangi bir ize rastlanmadığını belirtti.

Eşyaları birlikte sattılar

Polis, geniş çaplı soruşturma başlattıklarını, ikinci el eşya alım-satımı yapan iş yerlerinden araştırma yaptıklarını kaydetti.

Polis, ikinci el ev eşyaları alan bir şahsa Whatsapp üzerinden çalınan eşyaların fotoğraflarının atılarak fiyat araştırılması yapıldığını tespit ettiklerini anlattı.

Polis, yapılan soruşturmada söz konusu telefonu Abdurrahman Cemiloğlu'nun kullandığının tespit edilip tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, 3 Nisan 2023 tarihinde çalınan fırın, mikrodalga ve ocağın Lefkoşa’da ikinci el eşya satan bir iş yerinde tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru, eşyaları Abdurrahman Cemiloğlu ve kız arkadaşı Suzan Erkanlılar’ın iş yerine getirdiğinin belirlendiğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, suçla bağlantılı bir şahsın arandığını kaydeden polis, daha önce mahkemeye çıkarılan Cemiloğlu’nun 8, yeni tespit edilen Suzan Erkanlılar’ın ise 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talep edilen tutukluluk sürelerini onayladı.