Onlar uçuyor

Güney Kıbrıs’a geçtiğimiz ocak ayında en çok turistin İngiltere’den gittiği, en çok günlük harcamayı ise İsrailli turistlerin yaptığı bildirildi.

Alithia gazetesi ,ocak ayında Güney Kıbrıs’ı en çok 18 bin 631 kişiyle İngiltere’den giden turistlerin ziyaret ettiğini belirtirken, 14 bin 991 kişiyle İsrailli turistlerin ikinci sırayı aldıklarını yazdı.

Gazete, en çok günlük harcamanın ise, ortalama 3,3 gün Güney Kıbrıs’ta kalan İsrailliler tarafından yapıldığını yazdı. Gazete, İsraillilerin günlük 145,63 Euro harcadıklarını da aktardı.

Güneyi ziyaret eden Polonya, Romanya, Alman ve Avusturyalı turist sayısında da ciddi artışların olduğu kaydedildi.

Güney Kıbrıs, bu yıl uçak seferlerinin başlaması nedeniyle Suudi Arabistan’dan da çok sayıda turist bekliyor.



