Destek sözü verdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Güney Kıbrıs’a resmi bir ziyaret gerçekleştiren İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i dün Başkanlık Sarayında kabul ederek görüştüğü haber verildi.

Fileleftheros gazetesinde “İspanya’nın Kıbrıs Sorunuyla İlgili İnisiyatifi” başlığıyla yer alan habere göre, Hristodulidis’in, Sanchez’i, Avrupa Birliğinin (AB) Kıbrıs sorununa aktif katılımına ilişkin önerisi hakkında bilgilendirdiği ifade edildi.

Gazeteye göre, İspanya’nın Kıbrıs sorunuyla ilgili diyaloğun yeniden başlaması için inisiyatif üstleneceğini dile getiren Sanchez, ülkesinin, Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı olan, aynı zamanda uluslararası hukuk ilkeleri ve BM kararlarına dayanacak iki kesimli, iki toplumlu bir federasyon çözümü bulunmasını güçlü bir şekilde desteklediğini de ifade etti.

Bunun Rum kesimi tarafından büyük bir memnuniyetle kabul edilen bir ifade olduğunu, çünkü Hristodulidis’in önerisinin AB liderleri arasında karşılık bulduğu yorumunu yapan gazete, Hristodulidis’in Sanchez’le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, görüşmede, kısa süre önce gerçekleştirilen Avrupa Konseyi toplantısında yaptığı bilgilendirmenin akabinde, AB’nin, çıkmazın aşılması ve müzakerelerin kaldığı yerden başlaması çabalarında daha güçlü bir şekilde katılmasına dair niyet ve arzularını ele aldıklarını ifade etti.

Hristodulidis, Avrupa Konseyi başkanlığının rolünün bu tarz çabalarda önemli olduğunu, öte yandan bunun ışığında, aynı zamanda İspanya’nın Türkiye’yle olağanüstü ilişkilere sahip olması nedeniyle, İspanya’nın AB’nin Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması çabasına daha aktif ve daha etkin bir şekilde katılmasına dair çabalarına yardımcı olabileceğini düşündüklerini kaydetti.

Hristodulidis, bu hedefi başarmak için yakın koordinasyon ve istişare içinde olmak konusunda anlaştıklarını da ifade etti.