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Yerli ürünlere destek

Girne Inner Wheel’in etkinliği büyük ilgi topladı

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Yerli ürünlere destek

 Girne Inner Wheel’in, Acapulco Otel’de yardım amaçlı düzenlediği etkinlik büyük ilgi gördü. Yardım amaçlı yerli ürünlerin satıldığı stantlara yoğun ilgi gösterildi.
 Başkan Esma Elgin yaptığı konuşmada “Güzel bir etkinliğin ardından, her zaman hep birlikte hep yanımda olan, fikir ve destekleriyle bir bütün olduğumuz, kermesimiz için canla başla çalışan yönetim kurulu üyelerime sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi.
  Etkinlikte keman dinletisi de büyük bir ilgiyle izlendi.

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