banner564
banner556

Aşırı fiyatlar kaçakçılığı tetikliyor

Metehan’da gümrüğe beyan edilmeyen190 kilo et ele geçirildi

banner589
Aşırı fiyatlar kaçakçılığı tetikliyor

Ülkede et fiyatlarının artışı kontrol edilemezken, bazı vatandaşlar, daha ucuz gördükleri Güney Kıbrıs’tan kaçak olarak et getirmeye yöneliyor.
Lefkoşa’da araçlı giriş-çıkışların yapıldığı Metehan Kara Sınır Kapısında, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye kaçak olarak geçirilmeye çalışılan 190 kilo sığır eti ele geçirildi. 
Gümrüğe beyan edilmemiş 190 kilo eti ülkeye sokmaya çalıştığı tespit edilen şahıs tutuklandı. Polis açıklamasına göre, dün saat 15.15'te düzenlenen operasyon sonucunda ülkeye kaçak et sokan H.A.'nın (E-36) tutuklandığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.


 

banner594
YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Bir okur.
Bir okur. - 21 saniye Önce

Kaçakçılıklar Ekonomik tedbirlerle , denetim ve kontrollerle önlenir. Polisiye tedbirlerle değil.

SIRADAKİ HABER
Onlar uçuyor
Onlar uçuyor
  1. KIBRIS

banner582

banner471

banner581

banner473