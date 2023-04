Aşırı fiyatlar kaçakçılığı tetikliyor

Ülkede et fiyatlarının artışı kontrol edilemezken, bazı vatandaşlar, daha ucuz gördükleri Güney Kıbrıs’tan kaçak olarak et getirmeye yöneliyor.

Lefkoşa’da araçlı giriş-çıkışların yapıldığı Metehan Kara Sınır Kapısında, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye kaçak olarak geçirilmeye çalışılan 190 kilo sığır eti ele geçirildi.

Gümrüğe beyan edilmemiş 190 kilo eti ülkeye sokmaya çalıştığı tespit edilen şahıs tutuklandı. Polis açıklamasına göre, dün saat 15.15'te düzenlenen operasyon sonucunda ülkeye kaçak et sokan H.A.'nın (E-36) tutuklandığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.