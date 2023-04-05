Kalplerde yaşayacak

Kıbrıs Türk Ticaret Odası eski Başkanı, duayen sanayici, ülkenin tanınan ve sevilen iş insanlarından Ramiz Manyera hayatını kaybetti.

Uzun süredir tedavi gören Manyera’nın ölümü sevenlerini üzdü.

1974 öncesi Kıbrıslı Türklerin tek gazlı içeceği olan Bel-Cola’nın yaratıcısı olan Manyera, 1974 sonrası ürettiği ilk kutu kola Bixi Cola ile Türkiye pazarına girmiş ve satış rekorları kırmıştı.

Ramiz Manyera, bir dönem Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanlığı da yapmıştı.

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2023, 09:31