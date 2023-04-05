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Soruşturma da eksik yapıldı

Kavga olayıyla ilgili yargılanan 3 kişi, tanıkların tutarsız ifadeleri nedeniyle beraat etti

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Soruşturma da eksik yapıldı

Lefkoşa'da Temmuz 2021 yılında meydana gelen kavga olayıyla ilgili yargılanan Musa Bayhan, Reşit Bayhan ve Erhan Dinç beraat etti. 
Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde “mülke Tecavüz, ciddi darp itale-i lisan” suçlularından yargılanan sanıklar hakkındaki karar dün açıklandı. 
Mahkeme, dava da dinlenen ve sanıklar aleyhinde ifade veren tanıkların tutarsız beyanlarda bulunduğunu belirtti. Mahkeme, ayrıca meselenin tahkikatında ciddi eksiklikler bulunması sebebiyle sanıkların aleyhlerine getirilen davalardan mahkum edilemeyeceğine değinerek beraat ettikleri açıkladı.

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