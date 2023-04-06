Meclis araştırması isteniyor

Türkiye ile Yunanistan arasındaki denizcilik anlaşması AKEL’in de tepkisine yol açtı. AKEL bu konuda meclis araştırması talep etti.

Alihtia’nın “Kendilerinden İntikam Alındığını Doğruladılar… AKEL Büyük Siyasi Mesele Görüyor ve Konuyu Meclis Gündemine Yazdırıyor” başlıklı manşetine göre hükümet ortağı DİKO’lu milletvekili Hristos Senekis, eski Denizcilik Müsteşarı Vasilis Dimitriadis’in IMO Genel Sekreterliği adaylığına, Anastasiadis hükümetinde görev alan bakan ve yetkililerin, seçim öncesinde Hristodulidis’e verdikleri; hükümetinde mevki talep etmeyeceklerine dair yazılı beyanlarla alakalı olduğunu söyledi.

AKEL, Güney Kıbrıs’ın ve AB’nin IMO Genel Sekreterliği gibi önemli bir makamda temsil e dilmesinin, eski Denizcilik Müsteşarı Dimitriadis’in Hristodulidis hükümetinde görev alması ile hiçbir alakası olmadığı görüşünü ortaya koydu.

Haravgi, pazartesi son başkanlık seçiminde DİSİ Başkanı Averof Neofitu’yu desteklemesi nedeniyle Vasilis Dimitriadis’ten intikam alındığından söz etti.

Bu meselenin AKEL için büyük bir siyasi mesele olduğuna dikkat çekilen habere göre, Rum meclisi Dışişleri ve Avrupa Konuları Komitesi üyesi AKEL milletvekilleri, Hristodulidis hükümetinin IMO Genel Sekreterliği’ne olası adaylık başvurusundaki icraatları hakkında bilgilendirme konusunda meclis araştırması talebiyle yazılı başvuruda bulundu.