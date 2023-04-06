Lefkoşa’da kazanan Merit Yeşilova  0-2

YER: Lefkoşa Atatürk Stadı.

HAKEMLER: Fehim Dayı, Arif Malek, Hakan Gök

GÖÇMENKÖY: Yusuf, Cemal, Amadou Samb, Alaettin (Mevlut), Reşit (Bekir), Bayram, Burak (Musa), M. İneci, M. İnanç (Gökhan), Arda (Mustafa Gezer), Malik Yakubu

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA: Kemal, Memduh, C. Yaşınses (M. Kum), Mejdi, Mustafa, Güvenç (Yasin), Fidelis Irıa, Gökhan, Eyüp, M. Parlak (M. Tekin), Bill O. Beyza

GOLLER: Dk. 4 Mehmet Fatih Parlak, dk. 58 Memduh Sarıoğlu (Merit Alsancak Yeşilova)

Abdullah ZAİFOĞLU

AKSA Süper Ligi’nde Play-out oynamak istemeyen Göçmenköy, konuk ettiği Merit Alsancak Yeşilova’ya kendi evinde mağlup oldu. M.A. Yeşilova aldığı galibiyetle çok rahatlamış oldu.

4. dakikada konuk M.A. Yeşilova öne geçti. Göçmenköy’den Cemal atağa çıkarken kaptırdığı topla rakip ceza alanına giren Mehmet F. Parlak’ın şutunda Malik’e de çarpan top ağlara gidince skor 0-1 oldu. 31. Dakikada sağdan yapılan ortada M. İneci yakın mesafeden kafa ile vurdu, ağlara gitmekte olan topu Gökhan çizgi üzerinden uzaklaştırdı ve Göçmenköy’e gol şansı tanımadı.

48. Dakikada gelişen Göçmenköy atağında Arda-Amadou Samb verkaçında Arda yakın mesafeden topu dışarı atarak mutlak bir golü harcamış oldu.

58. Dakikada fark 2’ye çıktı. M.A.Yeşilova’dan Yasin’in güzel pasında Memduh bekletmeden vurdu ve uzak direk dibinden topu ağlara yollayarak takımını deplasmanda 2-0 öne geçirdi.

80. Dakikadaki Merit Alsancak Yeşilova atağında Mehmet F. Parlak kaleci ile karşı karşıya kalmasına rağmen topu adeta ayağında ezdi, yetişen rakip defans oyuncusu topu uzaklaştırdı.

Merit Alsancak Yeşilova bu galibiyetle puanını 27 yaparken Göçmenköy 20 puanda kaldı.