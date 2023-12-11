Tam bir işkence

Serdar ŞENGÜL

Yılın son ayında alış-veriş ve gezi amacıyla kuzeyden güneye ve güneyden kuzeye geçişlerde ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Özellikle de Lefkoşa’daki Metehan sınır kapısı son iki gün aşırı bir yoğunluk yaşadı, geçiş süresi bir saatin de üzerine çıktı.

Uzun araç kuyruklarının oluşması nedeniyle çok sayıda insan da sınır kapısından geri dönmek zorunda kaldı.

Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar, sınır kapılarından geçişlerin kolaylaştırılması için yetkililerin önlem almasını istedi.

Ne dediler?..

Mikahil Alexandrov

“Şu anda ailemle diğer tarafa geçmekte oldukça zorlanıyorum. Bir saati aşkın bir süre bu trafikteyiz. Acil olarak bu yoğun zamanlarda alternatif üretilmelidir. Özellikle sık sık geçenler için zaman ve yakıt sarfiyatı oluyor bu uzun kuyruklar. Her iki tarafında bu meseleyi çözmeleri için çağrı yapıyorum, “Bizi bu dertten kurtarın lütfen”

Hüseyin Cemal

Pazar günümüzün yarısı neredeyse bu trafikte geçmiş durumda. Burada olduğum yerde beklemek gerçekten çok büyük sıkıntı. Çözüm her ne ise onu bulmak ve yürürlüğe koymak gerek, bu şekilde beklemek gerçekten çekilmez bir çile. Dilerim ki yeni yılda bu sıkıntıların aynısını yaşamayız.

Okan Kalaycılar

Hükümet bu geçişlere gerçekten çok ilgisiz. Bu kadar gündemdeki bir konuya ve çağrılarımıza nasıl olurda yanıt vermezler. Sizler olmasanız sesimiz bu trafikte sessiz çığlık olacak. İyi ki Diyalog var ve bu sessiz çığlığımız bir sese dönüşüyor. Ne hal ki hükümet bu sese kulak vermiyor. İki liderin sırf bu konu bakımından bir araya gelip çözüm üretmesi gerçekten artık acildir.

Yusuf Altınbaşoğlu

Larnaka Havalimanına müşterilerim var ve bir saattir bu kuyrukta bekliyoruz. Uçağı kaçırıp kaçırmayacaklarını da bilmiyorum. Çünkü gıdım gıdım ilerliyor trafik. Çok sayıda yolcumuzu bu sıkışıklık sebebiyle uçuşlarını kaçırdı. Bu durum artık normal bir sıkıntı olmaktan çıkmış durumda. Resmen uluslararası bir çileye dönüştü ve insanlık dramı vaziyetini aldı. Yetkililer artık daha fazla beklemesin.

Ahmet Yurdal

Her hafta aynı sorunu bu kapıda yaşıyoruz. Çok sayıda yeni kapı açılmalıdır diye düşünüyorum ancak kıt imkanlar çerçevesinde ancak bu şekilde geçiş yapıyoruz. Böylesi bir teknoloji çağında analog sistemle geçiş yapmak gerçekten çok üzücü.

Mahmut Çelikko

Her defasında çağrı yapıyoruz sizler aracılığı ile ama bir çözüm bulunmuyor bu trafiğe, Pazar günümün yarısı nerdeyse gitti diğer tarafa alışveriş yapmak üzere gidecektim ama ne yazık ki planladığım günümü bu trafik sebebiyle verimli kullanamayacağım. Lütfen birileri artık bu işi çözsün.