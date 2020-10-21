Tam tersini iddia etti: O bana vurdu

Suna ERDEN

Lefkoşa’da kendisine ait işyerinin deposunda kavga ettiği eşinin boğazını sıktığı, darp edip parmağını kırdığı iddia edilen Nafi Civan önceki gün gözaltına alındı.

Sorgulanan zanlı ifadesinde ‘Ben değil o bana vurdu” iddiasında bulunarak polise doktor raporu sundu. Zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Nafi Civan’ın 16 Ekim 2020 tarihinde saat 11.00 sıralarında işyerine ait depoda sözlü olarak tartıştığı eşi F.C.’nin boğazını sıkarak, darp edip, sol el serçe parmağının kırılmasına neden olduğunu anlattı. Polis, zanlının darp esnasında “Nerede bıçak, seni boğazlayım da kurtulayım” deyip tehdit ettiğini de açıkladı.

Polis, zanlının 16 Ekim tarihinden beri arandığını ve tutuklandıktan sonra suçlamaları kabul etmeyip, eşinin kendisini darp ettiğine dair şikâyetçi olduğunu aktardı. Polis, zanlıya ait darp raporu olduğunu da söyledi. Polis, zanlının eşinin koruma ve uzaklaştırma emri aldığını, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, bir kefilin 200 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.