‘Altın Pasaport’  krizi büyüyor

Avrupa Komisyonu, vatandaşlık izahatı için Güney Kıbrıs’a 2 aylık süre tanıdı

‘Altın Pasaport’  krizi büyüyor
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Avrupa Komisyonu Güney Kıbrıs ve Malta’ya, yatırım karşılığı vatandaşlık verdikleri programlarla ilgili izahat vermesi için 2 aylık süre tanıdı ve bunun yapılmaması halinde, bu ülkeler aleyhinde hukuki süreç başlatılacağını açıkladı.

Rum haber kaynaklarına göre, Avrupa Komisyonu, Güney Kıbrıs ile Malta’nın “altın pasaport” programlarının iyi niyetli işbirliği ilkesiyle bağdaşmadığının ve yatırım/ödeme karşılığı birlik vatandaşlığı verilmesinin, AB vatandaşlığının değerini düşürdüğüne işaret etti.
Avrupa Komisyonu ayrıca, AB vatandaşlığının doğası gereği, bu sistemlerin birliğin bütününde sonuçlar doğurduğuna; AB üyesi bir ülkenin vatandaşlık vermesi durumunda, o kişinin otomatik olarak AB vatandaşı olduğuna ve AB üyesi ülke vatandaşlarının tüm haklarından yararlanabildiğine dikkat çekti.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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