Soruşturma sürüyor

Gazimağusa’da 13 Ekim’de meydana gelen silahlı soygun olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada evlerinde yapılan aramada uyuşturucu ile yakalanan Nawfal El Ouenjli ile kız arkadaşı Negin Rahmani hakkındaki soruşturma devam ediyor.

İki zanlı dün ek süre talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada mesele ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Polis, 13 Ekim 2020 tarihinde Gazimağusa’da meydana gelen silahlı soygun meselesi ile ilgili olarak aranan Nawfal El Ouenjli ile kız arkadaşı Negin Rahmani’nin birlikte kaldığı evde arama yapıldığını söyledi.

Polis, 16 Ekim’de yapılan aramada 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlıların tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlı Rahmani’nin sorgusunda ve vermiş olduğu gönüllü ifadesinde uyuşturucu maddenin zanlı Nawfal El Ouenjli’nin olduğunu beyan ettiğini kaydetti.

Zanlılar hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, 3 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.