3 ölü 2 yaralı

Lefke Avrupa Üniversitesi’nde eğitim gören Zimbabweli öğrencilerin Lefkoşa yolculuğu facia ile sonuçlandı.

Güzelyurt- Lefkoşa anayolunda meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Electıous Vhere (K-22), Tınashe Bvepfe (E-22), Tınashe Bvepfe (E-23) ile birlikte yola çıkan Elliot Kanafema’nın yönetimindeki aracın direksiyon hâkimiyetini kaybedip, yol kenarındaki çelik bariyerlere çarpması sonucu meydana geldi.

Çarpmanın şiddetiyle Dean Marufa ile Elliot Kanafema parçalanan araçtan anayola fırladı.

Yola savrulan Marufa ile Kanafema kaza mahallinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Electıous Vhere ise kaldırıldığı hastanede hayata veda etti.

Bu arada 10 dakika sonra yoldan geçen Abdullah Sadık (E-67) yoldaki aydınlatmanın yetersiz oluşundan dolayı durumu fark etmeyip, kaza yapan araca çarparak hafif yaralandı.

Çelik bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 20.00 sıralarında, Güzelyurt- Lefkoşa anayolunun

14- 15 kilometreleri arasında meydana geldi.

Yönetimindeki ZLZ 634 plakalı araç ile Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya doğru seyreden Elliot Kanafema Yılmazköy yakınlarında sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Dean Marufa ile Elliot Kanafema anayola fırladı. Electıous Vhere ve Tınashe Bvepfe ise hurdaya dönen aracın içerisinde sıkışıp, kaldı.

İtfaiye ekipleri hurdaya dönen aracı keserek, yaralıları çıkardı.

Kaza yapan araca çarptı

Kazadan 10 dakika sonra da aynı istikamete doğru, yönetimindeki LA 951 plakalı araç ile seyreden Abdullah Sadık da bariyerlere çarpan ZLZ 634 plakalı araca arkadan vurdu.

Kaza sonucu, ZLZ 634 plakalı araç sürücüsü Elliot Kanafema ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Dean Marufa olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada ağır yaralanan Electıous Vhere ve Tınashe Bvepfe ile kazada hafif yaralanan Abdullah Sadık Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Electıous Vhere hastanede yaşamını yitirdi. Tınashe Bvepfe ise yoğun bakım servisinde ,Abdullah Sadık ise acil serviste müşahede altına alındı.

Öte yandan olay yerine gelen Lefkoşa Trafik Müdür yardımcısı Şevket Derindağ, Savaş Yeşildağlı, Mehmet Özatılgan ve polis ekipleri geniş çaplı incelemelerde bulundu.