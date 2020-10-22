Dr. Fazıl Küçük’ü Anma Yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Dr. Fazıl Küçük’ü anma etkinlikleri çerçevesinde her yıl yapılan ortaokullar ve liselerarası kompozisyon ve şiir yazma yarışmaları ile ilkokullararası resim yarışmasında ödül kazanan öğrencilere ödülleri takdim edildi

Her yıl Dr. Fazıl Küçük’ün doğum günü olan 14 Mart günü yapılan etkinlikler kapsamında düzenlenen ödül töreni bu yıl dünya genelinde yaşanan yeni tip Coronavirüs salgını sebebiyle yapılamamıştı.

Ödül kazanan öğrencilere ödülleri, Covid-19 önlemleri dikkate alınarak, geçen hafta ve bu hafta

Dr. Küçük Müzesi’nde düzenlenen törenlerle verildi.

Ödül alan öğrenciler şöyle:

İlkokullar Resim Yarışması: 1. Güliz Akıner. 2. Rümeysa Ergin. 3. Yiğit İzzet Çelikbaş. 4. Yağmur Aksoy.

Vakıf Özel Ödülü: Sabri Dağaştı. Juri Özel Ödülü: Cennet İsayeva.

Ortaokul Şiir Yarışması: 1. Süleyman Eren Çelebi (Türk Maarif Koleji); 2. Kerem Türkay (Türk Maarif Koleji); 3. Şenay Reis (Yakın Doğu Koleji).

Ortaokul Kompozisyon Yarışması: 1. Yalın Duman (Yakın Doğu Koleji); 2. Melis Yücelten (Levent Koleji); 3. Emir Kalabalık (Yakın Doğu Koleji).

Liselerarası Kompozisyon Yarışması: 1. Ayşenaz Akıllıgil (Hala Sultan İlahiyat Koleji); 2. Meryem Tavukçuoğlu (Yakın Doğu Koleji); 3. Nefel Yıldırım (Bülent Ecevit Anadolu Lisesi).

Liselerarası Şiir Yarışması: 1. Edanur İçer (Hala Sultan İlahiyat Koleji); 2. Ceren Bakal (Türk Maarif Koleji); 3. Neslihan Kadife (Hala Sultan İlahiyat Koleji).