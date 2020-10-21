‘Ya sen ya Sefa’

Lefkoşa’da yaşanan olayda kendisini aldattığı gerekçesiyle eşini öldürmekle tehdit eden Hüseyin Yapıcıel, şikâyet üzerine tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının eşini telefonla arayıp hakaret ederek, “Ya sen öleceksin ya Sefa” dediği belirtildi.

Şikâyet üzerine zanlının karakola celp edilmek için telefonla arandığı, kendisini arayan polise de “Bıçağı aldım geldim. Hepsini öldüreceğim” dediği aktarıldı. Zanlının arabasında ise 22 santim uzunluğunda bıçak bulunduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Hüseyin Yapıcıel’in 19 Ekim 2020 tarihinde kendisini aldattığı gerekçesiyle eşini telefonda arayıp, hakaret ederek, “Ya sen öleceksin ya Sefa” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu anlattı. Polis, alınan şikâyet üzerine zanlıyı aradığını kendisine “Bıçağı aldım geldim. Hepsini öldüreceğim” dediğini belirtti. Polis, zanlının aynı gün tespit edildiğini ve arabasında toplam uzunluğu 22, ağız uzunluğu 11 santim olan bıçak bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının davaları görülünceye dek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 2 kefilin 75’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması ve ikamet adresinden izinsiz ayrılmaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.