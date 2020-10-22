‘Çöpünü yola atma’ etkinliği büyük ilgi gördü

Anlamlı mesaj verildi

‘Çöpünü yola atma’ etkinliği büyük ilgi gördü
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 Evkaf İyilik Gönüllüleri’nin düzenlediği ‘Çöpünü yola atma’ etkinliği büyük bir ilgi gördü. Etkinlikte kullanılan sloganlarla, çevre kirliliğine karşı anlamlı mesajlar verildi.
   Oya Kutsal, etkinlikle ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi:

“Çok anlamlı bir çevre etkinliği oldu. Ogan Güntem ve Berkay Çağay’ın
yazdığı ‘Narodnik’ adlı kitabı dağıttık. Kitaplara ilgi çok büyüktü. Gurur duyduk. 
Diğer yandan sevgili Cenk Paşa etkinliğimize katkı amacıyla 50 adet dergi bağışladı. Mesajımız yine çok netti.

 İzmaritini yola atma,
 Sakızını yola atma,
 Pet şişeni yola atma,
 Çöpünü arabada tut; eve gidince çöpe at. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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