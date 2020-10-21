İlk yarış ‘Afrodisia’ 

Ağustos ayı sonunda artan yerel vakalar sebebiyle, Sağlık Üst Kurulu’nun tavsiyesi ve Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar doğrultusunda Eylül ayında yapılması planlanan “Baja North Cyprus 2020” yarışı ertelenmişti. Daha sonra yapılan açıklama ile motorsporları etkinliklerinin 15 Ekim 2020 itibarıyla, gerekli hijyen tedbirleri alınarak başlayabileceği duyurulmuştu. Böylece, KKTC Offroad Ralli-Raid Şampiyonası organizatörü olan Kyrenia Offroad Derneği (KYOFF), daha önceden açıklanan takviminde, 23-24 Ekim 2020 tarihleri arasında yer alan “Afrodisia 2020” yarışını gerçekleştirme kararı aldı. Ayrıca ertelenen “Baja North Cyprus 2020” yarışının da Kasım ayında yapılacağı açıklandı.

Sponsorlar destek verdi

Sezonun ikinci Ralli-Raid yarışı olan Afrodisia 2020, 23-24 Ekim 2020 tarihleri arasında, bünyesinde “Soydan Bims Trading”,“Soydan Rent a Car”, “Soydan Petrol” ve Soydan Technic” bulunan Soydan Şirketler Grubu ana sponsorluğunda yapılacak. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Spor Dairesi, Gençlik Dairesi ve Güven Sigorta’nın da destekleriyle organize edilen yarışın sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü yapacak.

Akdeniz bölgesinde yarışacaklar

Yarışın kayıt işlemleri, bugün 17.00-18.00 saatleri arasında ise Girne Soydan Petrol’de tamamlanacak. Yarışın formatı gereği parkurun gizli tutulduğu organizasyonda ekipler start anında alacakları yol notlarına göre yarışacaklar. Pandemi nedeniyle kısaltılan Afrodisia 2020 yarışında ekipler Cuma günü Soydan Petrol önünden start alıp Akdeniz bölgesinde, hem gündüz, hem de gece 2 uzun açık etap geçecekler. Geceyi Lapta gençlik kampında geçirecek olan ekipler ertesi günün ilk ışıklarıyla beraber yine Akdeniz bölgesinde 4 uzun kapalı etap geçecekler ve yine Soydan Petrol önünde finiş görecekler. 2 katsayı üzerinden şampiyonaya puan verecek olan yarışın ralli, raid ve macera kategorilerinde yapılacağı duyurulurken, Ralli ekipleri zaman karşı, raid ekipleri verilen ortalama sürate göre yol notu ile ve macera ekipleri verilen ortalama sürate göre navigasyon ile yarışacak.