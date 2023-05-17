Takılar bulundu

Cengizköy’de bir evden 500 bin TL değerinde altın çaldıkları tespit edilen Turgut Gezergün ile Bahar Gezergün çifti aylar sonra yakalandı. Geçtiğimiz mart ayından hırsızlık yapan zanlıların çaldıkları altınlardan birini satınca polis izlerini tespit etti.

Zanlılar tutuklama talebiyle dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıların çaldığı ziynet eşyalarından sadece bir tanesinin kayıp olduğu, diğerlerinin bulunduğu belirtildi.

Polis, 5 Mart 2023-12 Nisan 2023 tarihleri arasında, Cengizköy’de bulunan bir şahsa ait ikametgahın penceresinden içeriye girildiğini ve ziynet eşyaları çalındığını söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu Turgut Gezergün ile Bahar Gezergün’ün şüpheli görülerek, gözaltına alındıklarını açıkladı. Polis, yapılan aramada zanlıların tasarrufunda çalınan ziynet eşyalarının bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, çalınan ziynet eşyalarından bir altın bileziğin Lefkoşa’daki bir kuyumcuya satıldığını belirlediklerini açıkladı. Polis memuru, bir altının kayıp olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.