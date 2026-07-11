Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs’ı deniz altından birbirine bağlayacak doğal gaz boru hattıyla KKTC’nin enerji arz güvenliğinin güçleneceğini, enerji maliyetlerinin düşeceğini ve ekonomik rekabet gücünün artacağını belirtirken “Bu adım, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha ileri taşıyacak tarihi bir dönüm noktası olacak” dedi.

Başbakan Ünal Üstel ise imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan bu anlaşma ile; ülkenin enerji geleceğinin şekilleneceğini söyledi. Üstel “Kalkınma yolculuğuna yeni bir yön verecek stratejik bir adım attık” dedi. İmza töreni için adaya gelen Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Teknecik santralini de ziyaret etti.

Helikopter teslim alındı

Resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanı'nda Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, bakanlar, milletvekilleri ve yetkililer tarafından karşılandı.

Yılmaz'a ziyaretinde Türkiye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem eşlik etti.

Heyetin ilk programı, Ercan Havalimanı Apronu'nda düzenlenen Ka-32 tipi yangın söndürme helikopterinin teslim töreni oldu. Türkiye tarafından görevlendirilen yangın söndürme helikopteri, düzenlenen törenle KKTC'ye teslim edildi.

Doğal gaz hattı için ilk resmi adım

Daha sonra Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenen törende, "KKTC'ye Doğal Gaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Başbakan Ünal Üstel tarafından imzalandı.

Törene Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, her iki ülkeden bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

İmza töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin KKTC'nin enerji alanındaki ihtiyaçlarını karşılamayı stratejik bir öncelik olarak gördüğünü belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin ortak tarih ve ortak gelecek üzerine kurulu sarsılmaz bir kardeşlik hukukuna dayandığını söyledi.

Türkiye ile KKTC arasında son yıllarda ulaştırma, sağlık, eğitim, tarım, dijital dönüşüm ve enerji başta olmak üzere birçok alanda önemli projelerin hayata geçirildiğini ifade eden Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde KKTC'nin kalkınmasına katkı sağlayacak yatırımların sürdüğünü dile getirdi.

Fiber internet mesajı

Telekom altyapısına da değinen Yılmaz, ihale ve bürokratik süreçlerin tamamlanmasının ardından fiber altyapının yaklaşık bir yıl içerisinde tüm adaya yayılacağını belirterek, önceliğin nüfusun yoğun olduğu bölgelere verileceğini söyledi.

Yılmaz, bunun tamamlanmasıyla birlikte hem vatandaşların hem de işletmelerin daha kaliteli ve daha düşük maliyetli internet ve haberleşme hizmeti alacağını ifade etti.

"Enerji arz güvenliği güçlenecek"

Enerji alanında Türkiye'nin KKTC'ye verdiği desteğe dikkat çeken Yılmaz, Teknecik Elektrik Santrali'nde toplam 175 megavat kurulu güce sahip yedi mobil santralin devreye alındığını, KIB-TEK'in akaryakıt temini, bakım-onarım, navlun ve elektrik bağlantı altyapısı gibi birçok alanda desteklendiğini söyledi.

Son beş yılda enerji sektörüne sağlanan desteğin 8 milyar lirayı aştığını belirten Yılmaz, 2026 yılı için de enerji projelerine 560 milyon liradan fazla kaynak ayrıldığını açıkladı.

İmzalanan mutabakat zaptıyla doğal gaz iletimini sağlayacak boru hattı, alım terminalleri ve yardımcı tesislerin inşa edileceğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Doğal gazın devreye alınmasıyla birlikte başta elektrik üretimi olmak üzere farklı kullanım alanlarında yeni bir döneme geçilecek. Enerji arz güvenliği daha da güçlenirken ekonomik kalkınmaya ve rekabet gücüne önemli katkılar sağlanacaktır."

Enerji güvenliğinin ülkelerin ekonomik istikrarı açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bu adım, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha ileri taşıyacak tarihi bir dönüm noktası olacak." dedi.

Üstel: Enerji geleceğimizi şekillendirecek

Başbakan Ünal Üstel ise imzalanan mutabakat zaptının KKTC'nin enerji geleceğini şekillendirecek tarihi bir adım olduğunu belirtti.

"Kalkınma yolculuğuna yeni bir yön verecek stratejik bir adım attık." diyen Üstel, enerjide güçlü altyapı kuracaklarını, üretimi destekleyeceklerini, yatırımları artıracaklarını ve istihdamı büyüteceklerini söyledi.

Gençlerin kendi ülkelerinde umutla yaşayabilecekleri güçlü bir gelecek inşa etmeyi hedeflediklerini belirten Üstel, Anadolu'dan deniz altı boru hattıyla gelen suyun ardından şimdi doğal gazın da aynı yöntemle KKTC'ye ulaştırılacağını ifade etti.

Doğal gaz projesinin ardından Türkiye'den deniz altı elektrik kablosu projesine odaklanacaklarını belirten Üstel, elektrik bağlantısı konusunda fizibilite çalışmalarının tamamlandığını ancak Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı'nın onay sürecinin beklendiğini hatırlattı.

Bayraktar: Yeni bir aşamaya geçildi

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da iki ülke arasındaki güçlü bağları daha da pekiştirecek çok önemli bir projenin ilk somut adımını attıklarını ifade etti.

Enerji arz güvenliğinin günümüzde ekonomik kalkınma, milli güvenlik ve toplumsal refah açısından hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Bayraktar, sanayiden turizme, tarımdan günlük yaşama kadar her alanda kesintisiz enerjiye duyulan ihtiyacın arttığını söyledi.

Bu kapsamda KKTC'nin artan enerji talebini güvenli, kesintisiz, sürdürülebilir ve daha düşük maliyetle karşılayacak yeni bir aşamaya geçildiğini belirten Bayraktar, imzalanan mutabakat zaptının ardından deniz altından geçecek doğal gaz boru hattının inşasına yönelik çalışmaların başlayacağını kaydetti.

101 kilometrelik doğal gaz hattı

Projenin teknik ayrıntılarını paylaşan Bayraktar, yaklaşık 101 kilometre uzunluğunda bir doğal gaz iletim hattı inşa edileceğini belirtti.

Hattın 97 kilometresinin denizden, 4 kilometresinin ise karadan geçeceğini ifade eden Bayraktar, boru hattının Anamur'dan başlayarak Teknecik'e ulaşacağını söyledi.

Projede iki adet 22 inçlik doğal gaz borusunun kullanılacağını belirten Bayraktar, sistemin çift yönlü olarak tasarlanacağını ifade ederek, "Türkiye'den adaya gaz ulaştıracak, ileride olabilecek bir gaz kaynağını da adadan ülkemize ve oradan Avrupa'ya taşıyabilecek şekilde bu hattı tasarlayacağız." dedi.

Yılmaz’ın temasları

İmza töreninin ardından Cevdet Yılmaz, Türkiye finansmanı ve TOBB koordinasyonunda Cypfruvex bünyesinde kurulan Güzelyurt Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Toplam 5 bin ton kapasiteli altı donmuş hava deposu, 10 bin ton kapasiteli 12 soğuk hava deposu, iki şok odası ve güneş enerjisi sisteminden oluşan tesis hakkında yetkililerden bilgi alan Yılmaz, çalışanlarla da bir araya geldi.

Yılmaz daha sonra Güzelyurt Belediye Binası ile KKTC AK Parti Temsilciliği'ni ziyaret etti. Temsilcilikte kendisine Kıbrıs sandığı ve Kıbrıs kapısı temalı hediye takdim edilirken, ziyaret sonunda vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

KKTC’ye konuşlandırılan Kamov Ka-32 (Ka-32) yangın söndürme helikopteri 2 bin 500 litre (2,5 ton) su taşıyabiliyor ve tek sortide yaklaşık 2,5 ton su bırakabiliyor.

Yoğun duman altında görev yapabiliyor. Yüksek manevra kabiliyetine sahip, hızlı ve çevik olan helikopter, yaklaşık 160 kilometre/saat hızla yangın bölgesine ulaşabiliyor.

Kuyruk rotoru bulunmuyor. Bu sayede özellikle rüzgârlı hava koşullarında daha etkin görev yapabiliyor

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Bakan Bayraktar Teknecik Santrali'nde incelemelerde bulundu

Çalışmalar hakkında bilgi aldı

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, resmi temasları kapsamında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Teknecik Elektrik Santrali'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın tarafından heyete santralin mevcut üretim kapasitesi, teknik altyapısı ve işletme süreçlerine ilişkin kapsamlı bir sunum yapıldı.

Toplantıda ayrıca Teknecik Elektrik Santrali'nin doğal gaz kullanımına geçiş süreci ele alındı. Bu kapsamda yürütülen hazırlıklar, planlanan teknik çalışmalar ve gelinen son aşama değerlendirilirken, taraflar arasında görüş alışverişinde bulunuldu.

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Yılmaz ile görüşen Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs sorununu ele aldıklarını söyledi

‘Her zaman istişare içindeyiz’

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde kabul etti. Görüşmede Kıbrıs meselesindeki son gelişmeler, doğal gaz projesi, mülkiyet konusu ve iki ülke arasındaki iş birliği ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erhürman ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz baş başa görüştü. Görüşme sonrasında iki isim ortak açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek öncelikle Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri değerlendirdiklerini söyledi.

Antalya Diplomasi Forumu öncesinde Dolmabahçe Sarayı'nda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi hatırlatan Erhürman, Kıbrıs meselesinde Türkiye ile tam uyum içinde hareket ettiklerini vurguladı.

"Bu süreci her zaman istişare içinde yürüteceğimizi söylemiştik. Yoğun bir şekilde istişare içinde süreci devam ettiriyoruz." diyen Erhürman, Türkiye ile yürütülen koordinasyonun bir kez daha teyit edilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Yakın istişarelerin süreceğini vurgulayan Erhürman, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını ileterek kardeş Türkiye halkına sevgilerini gönderdi.

Erhürman'ı Türkiye'de ağırlamayı beklediklerini söyledi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Cumhurbaşkanı Erhürman ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, karşılıklı ziyaretlerin iki ülke arasındaki sarsılmaz bağların ve ortak geleceğin en somut göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erhürman ile Türkiye ve KKTC arasındaki dayanışmayı daha da ileri taşıyacak adımları değerlendirdiklerini belirten Yılmaz, ulusal davalar ve stratejik konularda iki taraf arasında yakın istişare ve koordinasyon içinde hareket edildiğini ifade etti.

Yılmaz, misafirperverliği dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erhürman'a teşekkür ederek, Kıbrıs Türk halkına selamlarını iletti ve Erhürman'ı Türkiye'de gerçekleştirilecek çeşitli programlarda ağırlamayı beklediklerini söyledi.v