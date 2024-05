Tarihin en büyük eylemi olacak

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Başbakan Ünal Üstel’in ardından Gündem Özel programına telefonla bağlanarak, et ithaline yönelik tepkisini bir kez daha ortaya koydu. Naimoğulları, aldıkları eylem kararını hatırlatarak, pazartesi günü bin araçla Lefkoşa’yı kilitleyeceklerini söyledi.

Naimoğulları şöyle konuştu:

“Bu ithal et konusunda kimler hayda sağlayacak bunu açıklasınlar. 400 TL’ye et, 300 TL’ye kıyma satılmayacak. AB’deki fiyatlar bellidir. Soğuk hava deposu firmalar eti otellere 800 TL’ye satıyor, elimizde faturalar var. 3 gün önce yemin torbasına 100 TL zam geldi, elektriğe zam geldi. Girdi maliyetlerimiz yükseliyor. Eti madem ki bu kadar ucuza getirecekler, bu olanakları var, o zaman bunun yerine her haneye 10 kilo et versinler, hem hayat pahalılığından da vatandaşı kurtarmış olurlar. Bu hamleler, hayvancı ile kasapları karşı karşıya getirme hamlesidir.”

Aldıkları eylem kararını hatırlatarak, pazartesi günü bin araçla Lefkoşa’yı kilitleyeceklerini söyleyen Naimoğulları, “Tarihin en büyük eylemini yapacağız” dedi.



Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2024, 09:49