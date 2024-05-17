Çirkef yatağı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, üretimin kalbi olan Büyük Sanayi Bölgesi, adeta çirkef içinde… Alt yapı eksikliği ve lağımların yağmur suyu direnajına karışması sonucu bazı sokaklar lağım gölüne döndü. Bölge esnafı kötü koku ve sineklerden dolayı sürekli hastalandıklarını ifade ederken, yıllardır sorunun çözülmediğini anlattı.

Alt yapı yetersizliği olduğunu, yağmur sularının yeterince tahliye olamadığını belirten esnaf, bazı işletmelerin de lağım sularını yağmur suyu drenajına boşaltması sonucu bölgede adeta bir çevre felaketi yaşandığını ifade etti.

Mesai saatleri içerisinde sürekli olarak çirkef kokusu soluduklarını anlatan bölge esnafı, “Her gün bir tanemiz hasta oluyor, yıllardır yaz ve kış mevsimi bu çileyi çekiyoruz, yeter artık, her kim çözecekse bu sorunu çözsün, dayanacak gücümüz kalmadı” şeklinde konuştu.