Ülke kötü yönetiliyor

Gözde Süreç SARI

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) 38’inci Olağan Genel Kurulu dün yapıldı.

Açıklamaya göre Genel Kurulda Yönetim ve Onur Kurulu üyeleri de belirlendi.

Yönetim Kurulu Güven Bengihan, Serman Yiğit, Gökhan Tozan, Çağın Oytaç, Muzaffer Sevim, Şaziye Şaban, Mehmet Oytam, Emete Taşkan, Ülfet Kral, Didem Bülbülcü Aliusta, Asım Kamacı, Osman Özkoraltay, Onay Hacıküçük, Fırat Başpınar, Cemal Tunçbel, Osman Onbaşı, Özge Asker Özel, Engin Kürşat, Asya Derya Erensoy, Yaşar Göksu, Ahmet Uzun, Nilay Doğu, Hasan Özkan, Fulden Serinsu, S. Kemal Alagöz, Gürcan Kızıler, Gözde Ermetal Karadeniz, Necip Basmaz, Hasan Alkaya, Devrim Bozat’dan oluştu.

Onur Kurulu’nda ise Ahmet Kaptan, Filiz Tayfun, Ahmet C. Musaoğulları, İbrahim Solmazcan ve İsmail Aliusta yer aldı.

Genel Kurulda ayrıca KTAMS’ın tüzüğü ve temel ilkeleriyle örtüşen üst örgütlere (Konfederasyon-Federasyon) kurucu üye ve/veya üye olması yönündeki karar tasarısı ve tüzük değişiklikleri de delegeler tarafından oylanarak kabul edildi.

Genel Kurula, KKTC’nin yanı sıra, Türkiye ve Güney Kıbrıs’tan sendika ve siyasi parti temsilcileri katılıyor.

Genel Kurulun açılış konuşmalarını KTAMS Başkanı Güven Bengihan, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye’den KESK Eş Başkanı Ahmet Karagöz, Birleşik Metal İş (DİSK) yetkilisi Ali Gündüz, Kemal Türkler Vakfı adına Celalettin Aykanat, Nakliyat-İş adına Ali Rıza Küçükosman, PASYDY adına Genel Sekreter Stratis Mattheou, KKTC sendikaları adına DEV-İŞ Başkanı Koral Aşam yaptı.

Gardiyanoğlu mesaj gönderdi

Yurt dışında olduğundan Genel Kurula katılamayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu gönderdiği mesajda, “Kamuyu temsil eden köklü sendikalardan KTAMS’ın Genel Kurulunun hayırlı olmasını dilerim” ifadelerine yer verdi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan açılış konuşmasında Sendikanın Kıbrıslı Türklerin toplumsal varoluş mücadelesine destek vermiş, İngiliz Sömürge yönetimine ve EOKA’ya karşı mücadele etmiş bir sendika olduğunu, barış, demokrasi ve emek mücadelesinde ön saflarda yer aldığını belirtti.

Emekten yana mücadelenin devam ettiğini dile getiren Bengihan, ülke yönetimini eleştirdi.