Polo’yu yaktılar

Lefkoşa’nın Çağlayan Bölgesinde oto elektrikçi A.Y.’ye ait aracın kundaklanmasıyla ilgili izlenen kamera görüntüleri sonucu iki kaportacı tutuklandı.

Meydana gelen olayın nedeni soruşturulurken, geçmişten gelen bir husumet olabileceği ihtimalinin üzerinde durulduğu öğrenildi.

Tutuklanan kaportacılar Hüseyin Eger ile Cuma Eger dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru, kundaklama olayının 13 Mayıs 2024 tarihinde, saat 03.00 sıralarında Çağlayan’da meydana geldiğini belirtti. Polis, yaşanan olayda A.Y.’ye ait park halinde bulunan RF 427 plakalı, 2013 model mavi renk, Volkswagen Polo marka aracın üzerine henüz türü tespit edilemeyen yanıcı madde dökülerek ateşe verilmek suretiyle kundaklandığını söyledi.

Polis, çevre güvenlik kameralarının incelendiğini, 2 erkek şahsın aracı ateşe verirken görüldüğünü belirtti.

Alınması gereken ifadeler var

Polis, olay esnasında giyilen kıyafetler ve şahısların eşkalleriyle uyuşan zanlıların şüpheli görülerek, önceki gün tutuklandıklarını açıkladı.

Hüseyin Eger’in ikametgahında arama yapıldığını kaydeden polis, kamera görüntülerinde tespit edilen kişilerin giymiş olduğu kıyafetlerin tespit edilerek emare olarak alındığını anlattı.

Soruşturmanın devam ettiğini, halen daha incelenmesi kameralar ile alınması gereken ifadeler olduğunu belirten polis, zanlıların ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.