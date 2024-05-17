Mekik dokudu

Suna ERDEN

Ercan Havaalanında ele geçirilen 13 kilo uyuşturucuyla ilgili tutuklanan Hollandalı turist Muhad Baalwan, Libyalı asıllı İngiliz vatandaşı Zakarıya Behtaher dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Hollandalı zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Tayvan’dan aldığını, 5 bin Euro karışığında KKTC’ye getirdiğini söylediği hatırlatıldı.

Uyuşturucunun KKTC’ye getirilmesini organize ettiği belirtilen ancak suçlamaları reddeden Zakarıya Behtaher’in kurye gelmeden birkaç gün önce Tayvan’a gittiği belirtildi.

Polis, 28 Nisan 2024 tarihinde saat 09.00’da Ercan Havalimanında Muhad Baalwan’nın valizinde Gümrük ve Rüsumat Dairesi görevlileri tarafından yapılan kontrolde, 26 paket halinde 13 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, Baalwan’nın ifadesinde uyuşturucu maddeyi Tayvan’dan siyahi bir şahıstan aldığını, KKTC’ye ismini bilmediği bir şahsa teslim etmek için getirdiğini söylediğini, bu iş karşılığında 5 bin euro alacağını itiraf ettiğini açıkladı.

İki telefonu fabrika ayarlarına döndürdü

Polis, yapılan soruşturma sonucu Muhad Baalwan’ın ülkeye gelmesi için uçak bileti alan, Gazimağusa’ya gitmesi için havaalanına taksi gönderen zanlı Bentaher’in ise 29 Nisan 2024 tarihinde saat 03.30 sıralarında Akyar Sınır Kapısından Güney Kıbrıs’a geçerken tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının yakalanacağını anladığı için telefonundaki tüm yazışmaları sildiğini, fabrika ayarlarına döndürdüğünü, sim kartını ise imha ettiğini açıkladı. Polis, Bentaher’in ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini, Baalwan’ı tanımadığını ve ilgisi olmadığını öne sürdüğünü kaydetti.

Polis, Baalwan’ın telefonunda yapılan incelemede Bentaher’le irtibatının tespit edildiğini, kalacağı yerin fotoğrafını attığını gördüklerini açıkladı. Polis, ayrıca Behtaher’in evinde bir gram 200 miligram uyuşturucu bulunduğunu söyledi.

İki kez Tayvan’a gitti

Yapılan araştırma sonucu Behtaher’in 2024 yılı Şubat ve Nisan aylarında Tayvan’a gittiğini tespit ettiklerini kaydeden polis, uyuşturucunun oradan temin edilmesinden dolayı zanlının suçla bağlantılı olabileceği şüphesinin güçlendiğini söyledi.

Polis, zanlı Muhad Baalwan’nın ilk kez adaya geldiğini, ancak Behtaher’in birkaç kez ülkeye giriş-çıkış yaptığının belirlendiğini, her iki zanlının da ülkeye son girişlerinde turist vizesi aldıklarını kaydetti.

Polis memuru, zanlıların cep telefonlarıyla ilgili DATA incelemesinin sürdüğünü, ayrıca Behtaher’in bir aylığına kiraladığı aracın henüz bulunmadığını söyledi. Polis memuru, her ne kadar soruşturma devam etse de zanlıların araştırmalarının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirtti. Polis, Muhad Baalwan’nın Hollanda, Behtaher’in İngiliz vatandaşı olduğunu, ele geçirilen miktarın yüksek olduğunu ifade ederek, 3 ayı geçmeyecek bir süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Mahkeme, zanlıları 3 ayı geçmeyecek süreyle cezaevine gönderdi.