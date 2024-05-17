Arananlar var

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren Rauf Denktaş Üniversitesinde meydana gelen evrak sahteleme olayıyla ilgili öğrenci Fadziso Rebecca Mokavo’nun ardından asistan Kristina Uvarova ile öğrenci işlerinde çalışan İkechukuwu Augitune Onyeusi de tutuklandı.

Zanlılar dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

İlk etapta bir adet öğrenci belgesi sahteledikleri iddia edilen asistan ile öğrenci işleri çalışanının daha fazla belge sahtelemiş olabileceği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 8 Mayıs 2024 tarihinde Surlariçi’nde faaliyet gösteren Rauf Denktaş Üniversitesinde öğrenci işlerinde asistan olarak görev yapan Kristina Uvarova’nın aynı okulda öğrenci işlerinde çalışan Onyeusi’nin isteği üzerine Mokavo isimli öğrenci adına sahte öğrenci belgesi düzenlediğini söyledi.

Ercan’dan çıkarken yakalandı

Polis, zanlı Mokavo’nun 12 Mayıs’ta Ercan Havaalanından çıkış yaparken yakalandığını açıkladı. Polis, diğer iki zanlının da soruşturma kapsamında önceki gün tutuklandığını belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıs olduğunu belirterek, Mokavo’nın 8 gün, Uvarova ile Onyeusi’nin bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, Mokava’nın 6, diğer zanlıların ise bir gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.