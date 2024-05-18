Sert tepki gördü

Güney Kıbrıs’ta aşırı sağ ELAM partisinin, siyasi sığınma talebinde bulunan kişilere Güney Kıbrıs’tan ayrılmaları ve Avrupa’da nereye isterlerse gitmeleri için Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ait “geçici” pasaportlar verilmesine dair önerisinin, hükümetin ve partilerin sert tepkisine neden olduğu haber verildi.

Politis gazetesi “ELAM’ın yaş tahtaya bastığı” yorumunda bulundu. Güney Kıbrıs açısından taşıdığı büyük riskten ötürü önerinin hükümetin ve partilerin sert tepkisine neden olduğunu yazan gazete, İçişleri Bakanı Konstantinos İoannu’nun yaptığı açıklamada bunun tehlikeli ve gerçek dışı bir öneri olduğundan söz ettiğini ve uygulanması durumunda Rum kesiminin sığınmacılar açısından cazip bir destinasyon olacağını belirttiğini iletti.

ELAM’ın yeni bir açıklamada bulunarak eski önerisinin çarpıtıldığından söz ettiğini kaydeden gazete, söz konusu önerinin nüfusla ilgili yasanın 66’ncı maddesi uyarınca Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu değil geçici seyahat belgesi verilmesiyle alakalı olduğunu ve bunların geçerlilik süresinin de ülkeden hemen ayrılmaları koşuluyla seyahat belgelerini düzenleyen makam tarafından belirlendiğini ifade etti.

Açıklamasında bunun sığınmacılar konusunda yardım etmesi için AB’ye yönelik bir baskı tedbiri olarak işlev göreceğini ifade eden ELAM “eğer birileri Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlarını görmüyor ve duymuyor gibi davranıyorsa, o halde görmeleri konusunda onları zorlamamız gerekir” ifadesini kullandı.

Gazete ELAM’ın önerisinin çarpıtıldığından söz etmesine rağmen partinin web sitesinde “sığınmacılara pasaport verilmesi önerimiz radikaldir” konulu bir yazının yer almaya devam ettiğine de dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Konstantinos Yuannu’ya göre seyahat belgesini (Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu değil) siyasi sığınma alan ve ek korumaya hak kazanan bir kişinin almaya hakkı olduğunu yazan gazete, bunun “laissez passer” olarak bilinen şey olduğunu ve bunun ek koruma statüsü alan kişilerle ilgili Avrupa mevzuatı temelinde verildiğini kaydetti.

