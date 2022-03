Suna ERDEN

Havalar iyice soğudu, elektrik kullanımı arttı, dönüşümlü kesintiler de başladı.

Sadece 12 günlük üretim için 10 milyon dolar yakıt parası harcayan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu

(Kıb-Tek) soğuk havalarda artan enerji talebini karşılayamadığı için dün dönüşümlü elektrik kesintisi yaptı.

Tüm bölgelerde bir saati aşan kesintiler yapılırken, günlük üretilen 340 megavat enerjinin yetmediği, 40 megavat ek üretime ihtiyaç olduğu belirtildi.

Özellikle akşam saatlerinde; 18.00’den sonra hanelerde kullanılan enerji miktarının arttığı, Güney Kıbrıs’tan da o saatlerde enerji alınamadığı, bu nedenle tek çarenin kesinti yapmak olduğu ifade edildi.

Diyalog’a konuşan Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, halka tasarruf çağrısı yaptı. Erdoğan, “Havalar soğuduğu için enerji kullanımı arttı. İnsanlar genelde saat 18.00’de evlerinde oluyor. Fırını, çamaşır, bulaşık makinesini, klima veya sobayı aynı anda açıyor. Vatandaşlar tasarruf etmeli. Bir evde tüm cihazlar aynı anda kullanılmazsa o zaman enerji açığı olmaz” dedi.

40 megavat eksik

Erdoğan, günlük üretilen enerji miktarının 340 megavat olduğunu belirterek, artan kullanımdan dolayı ihtiyaç duyulan miktarın 380 megavata çıktığını söyledi. Arada oluşan 40 megavatlık enerji ihtiyacının karşılanamadığını ifade eden Erdoğan, “Vatandaşları rahatsız etmeden enerji tasarrufu yapmaya çalışıyoruz. Bu nedenle dönüşümlü kesinti yapıldı. Vatandaşlar da daha duyarlı davranıp cihazlarını aynı anda devreye sokmasınlar. Fırını, klimayı, çamaşır makinesini aynı anda kullanmasınlar” dedi.

Gürcan Erdoğan, “Dönüşümlü elektrik kesintileri sürecek mi? sorusu üzerine hava durumuna bağlı olarak uygulamanın değişeceğini ifade etti. Erdoğan, “Umarım havalar iyi olur ancak eğer soğuklar devam ederse enerji kullanımı artışı sürecek. O zaman dönüşümlü kesintiler de devam edecek” şeklinde konuştu. Gürcan Erdoğan, dönüşümlü kesintilerin bir saati aşmayacağını da ifade etti.

Güney Kıbrıs’tan normale enerji aldıklarını ifade eden Erdoğan, “Ancak o tarafta da akşam saat 18.00’den sonra enerji kullanımı artıyor. Bu nedenle belli saatlerden sonra enerji alamıyoruz” dedi.

12 gün için 10 milyon dolar

Teknecik ve Kalecik elektrik santrallerinde bir jeneratör hariç diğerlerinin çalıştığını ifade eden Erdoğan, arızalı jeneratörün tamiri için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Kıb-Tek’te yakıt sorunu olmadığını da belirten Erdoğan, bir- iki güne kadar yeni yakıt geleceğini açıkladı.

Gürcan Erdoğan, gelecek yakıt için gerekli olan 10 milyon doların da hazır olduğunu belirtti. Erdoğan, “Gelecek yakıt 12 günlük üretim ihtiyacımızı karşılayacak” dedi.

Foto>Gürcan erdoğan

3 bölgede elektrik kesintisi yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, bugün dönüşümlü kesintilerin yanı sıra bakım ve onarım çalışmalarından dolayı da 3 bölgeye enerji vermeyecek.

Yapılan açıklamaya göre; orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle bugün Girne, Güzelyurt ve Lefke'de bazı bölgelere elektrik verilemeyecek. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre bugün 09.30-15.00 saatleri arasında Girne’de elektrik kesintisine gidilecek bölgeler şunlar: “Beşparmak köy yolu, Teknecik bölgesi ve doğusu, Akgünler Benzin İstasyonu bölgesi, Davutköy, Alagadi bölgesi, Golf Sahası ve civarı, Karaağaç Sahil Siteler bölgesi, Karaağaç köy yolu ve Karaağaç köyü, Karaağaç Su Pompası, Esentepe sahili, Esentepe köy içi, Futbol Sahası bölgesi ve Su Pompası, Esentepe doğu sahili, Bahçeli köyü, Bahçeli su pompası ve Bahçeli sahil bölgesi, Tarsan Çiftliği ve civarı, Beşparmak köyü, Değirmenlik Taşocakları, tesisler ve su motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocakları, Teknecik Elektrik Santralı’nın batısı, Acapulco kavşağı ve Barış Plajı bölgesi, Çatalköy Halk Plajı ve Çatalköy kuzey sahili, Mühimmat Bölüğü, Arapköy, Chelsey Village bölgesi ve Arapköy su pompası, Çatalköy'ün doğusu, Özyalçın Evdim Evleri, Emtan, Eurocost, Çetin Atalay, Laden Siteleri bölgesi ve Şehit Çocuğu Arsaları.” Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması gerekiyor.

İki ilçede daha kesinti

Güzelyurt ve Lefke'de bazı yerleşim yerlerine de 9.00-12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt'ta Zümrütköy Vişne Sok., Nar Sok. ve civarında; Lefke'de ise Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları, Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarında elektrik kesik olacak. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.