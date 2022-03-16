Halkın umudu

Dünya Tüketiciler Günü’nde Diyalog Medya’ya 8 ödül birden verildi. Reşat Akar ‘En iyi medya yöneticisi’ ve ‘Yılın Köşe Yazarı’ seçilirken, Diyalog gazetesine ‘Yılın gazetesi’, TV 2020’ye de ‘Yılın TV kanalı ve Tüketici Onursal Ödülü’ verildi.

Hafta içi her gün 16.30’da başlayan ‘Gündem Özel’de Reşat Akar’ın moderatörlüğünü yapan, ayrıca ‘Sağlık ve Yaşam’ programını sunan Funda Bedir’e, Haber Programcısı, Özlem Çimendal’a ‘Yılın Haber Programcısı’ ödülü, Serdar Şengül’e ‘Yılın Program Sunucusu Ödülü’, Ömer Kadiroğlu’na ‘Yılın Muhabiri’ ödülü, Abdullah Suiçmez’e ‘TV kameramanı’ ödülü verildi.

Diyalog Medya Genel Direktörü Reşat Akar’a ödülünü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar verdi. Akar yaptığı kısa konuşmada “Halkımızın bizlere olan güveni ve desteğini gördükçe daha çok çalışıyoruz” dedi. Akar, ülkenin ve halkımızın geleceği için tam tarafsız ve tam bağımsız yayıncılık ilkesiyle göreve devam edeceklerini belirterek, sürekli artan fiyatlar karşısında daha etkili önlemlerin alınması gerektiğini kaydetti.

Tatar, Sucuoğlu ve Amcaoğlu’na ödül

Dünya Tüketiciler Günü’nde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a “Bağımsızlık Onursal Ödülü” ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’na “Tüketici Onursal Ödülü” takdim edildi.

Maliye eski Bakanı, UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu da Başarılı Bakan Ödülü verildi.

Ödül alanların listesi şöyle:

1. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Bağımsızlık Onursal Ödülü

2. Başbakan Faiz Sucuoğlu: Tüketici Onursal Ödülü

3. Olgun Amcaoğlu: Başarılı Bakan Ödülü

4. Reşat Akar: Yılın Medya Yöneticisi ve Köşe Yazarı Ödülü

5. Mustafa Hacıali LTD: Yılın Yatırımcı Gıda Güvenliği ve Tüketici Dostu Ödülü

6. Turgut Hacıali: Yılın Girişimci Ödülü

7. İnter Gaz Direktör Gökhan Ecesoy: Ürün Güvenliği, Hizmet Kalitesi ve Tüketici Memnuniyeti Ödülü

8. Tabur Oto Hüdaverdi Tabur: Oto ve Kaborta ile Yılın Esnafı Ödülü

9. Alpet Altınbaş Petrol G. Müdür Tevfik Türkoğlu: Rekabet ve Kalite Ödülü

10. AURA Marka İhlas Ev Aletleri Satış Sonrası Servis Hizmetleri: En İyi Müşteri Hizmeti Ödülü

11. AURA Marka İhlas Ev Aletleri: Yılın Kalite Marka Ödülü

12. İhlas AURA Cabilon Su Arıtma Sistemleri: Marka Kalite Güvence Ödülü

13. Arçelik Ram Trading Beyaz Eşya: Yılın Markası Ödülü

14. Huzurlu Ticaret Gold Smart: Yılın Marka Kalite Güvence Ödülü

15. Arçelik Servis: Yılın Satış Sonrası Üstün Hizmet Ödülü

16. Asel Engineering Ltd.Teknogold Direktör Taşkın Ürel/ En İyi Teknoloji Mağazaları Zinciri Tüketici Memnuniyeti Ödülü

17. Füsun Aroğlu Celal Cin Center Yılın İş Kadını Ödülü

18. Bafra Ürünleri Direktör Gazi Akıncı Yerel Gıda Marka Ödülü

19. Yusuf Akmandor Süt Ürünleri Süt Ürünlerinde Yılın Kalite Hijyen Ödülü

20. Califorian Restoran Direktör Salih Kayım Restoran Marka ve Yılın Gıda Güvenliği Ödülü

21. Niyazi’s Restoranlar Yılın Restoranı ve Kalite Ödülü

22. Kaplıca Turizm İşletmeleri Yılın Balık Restoranı Ödülü

23. Gold Defne Arı Balları-Üretci Halil Ercan- Kalite, Gıda Güvenliği ve Sağlıklı Bal Ödülü

24. Lefke Balı Salih Kayımzade Kalite Ödülü

25. Orhan Kavçın usta GSM mobil telefon uzmanı Tüketici Dostu Üstün Hizmet Ödülü

26. Kemalin Yeri Hasan Uluel Yılın Domestik Marka Balık Restoranı Ödülü

27. Enver Mamülcü Başarılı Sivil Toplum Örgütü Başkanı

28. Ata Bilişim Digital Ajans Direktör Hale Hançer Yılın Kreatif Digital Ajansı Ödülü

29. Dede Restoran Tüketici Dostu ve Hijyen Ödülü

30. Hak-Sen sendika Başkanı Eren Büyükoğlu Sosyal Sendikacılık Üstün Hizmet Ödülü

2021 Yılı Basın Ödülleri

1. TV 2020 Yılın TV Yayını ve Tüketici Onursal Ödülü

2. Diyalog Gazetesi Yılın Gazetesi Ödülü

3. Mahmut Doğan (Kanal T) Yılın Haber Müdürü Ödülü

4. Serdar Şengül (TV 2020) Yılın Bay TV Programı Sunucu Ödülü

5. Ahmet Gürtuğ - Kameraman Yılın Kameramanı Ödülü

6. Cüneyt Oruç (Ada TV) En İyi TV Program Yapımcısı Ödülü

7. Mine İçsel (Ada TV) Yılın Bayan TV programı sunucusu ödülü

8. Muazzez Gazihan (Genç TV) Başarılı Haber Programı ve Sunucu Ödülü

9. Funda Bedir (TV 2020) Başarılı TV programı sunucu ödülü

10. İpek Çelik Magazin Programı Yapımcısı Ödülü

11. Ömer Kadiroğlu (Diyalog Gazetesi) Medya Muhabir Ödülü

12. Özlem Çimendal (TV 2020) TV Haber Programcısı Ödülü

13. Abdullah Suiçmez (TV 2020) TV Kameramanı Ödülü