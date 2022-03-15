Ölen de kusurlu bulundu

Suna ERDEN

Güzelyurt -Lefke anayolu üzerinde 26 Eylül 2021 tarihinde Abdullah Keskin’e (22) çarparak ölümüne neden olan Hasan Mehmet Yılmaz hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 7 yıla kadar hapis cezası öngören ‘ağır ihmal derecesine varmayan tedbirsizlik ile ölüme sebebiyet verme’ suçundan yargılandı.

Ancak Keskin’in aniden yola atılması, koyu renk kıyafet giymesi, kaza anında 87 promil alkollü olması, dikkatsiz bir şekilde karşıdan karşıya geçmek istediğine dair tespitler ve kaza mahallinde yeterince aydınlatma olmaması sanık lehine değerlendirildi. Kazada yayanın da kusuru olduğu belirtilerek, sanığa 18 ay hapis cezası verildiği açıklandı.

Kazalarda artış var

Kararı okuyan Yargıç Murat Soytaç, Kuzey Kıbrıs’ta alkollü, süratli ve dikkatsiz araç kullanımın arttığını, buna bağı olarak ölümle kazarlar meydana geldiğini ifade etti.

Olgulara değinen Soytaç, gece saat 00.05 raddelerinde meydana gelen kazada yolun kuru olduğunu, aydınlatmanın lambaları bulunduğunu ancak yeterli derecede olmadığını, hız limitinin ise 65 kilometre olduğunu ifade etti.

Yargıç Soytaç, Cengiz Topel Hastanesi'ne dönen kavşağa süratli bir şekilde giren sanığın, yola atılan Abdullah Keskin’e çarptığını söyledi.

Soytaç, sanığın aydınlatmanın yeterli olmadığını dikkate alarak süratini indirmesi gerektiğini ancak bunu yapmadığını ifade etti.

Kaza mahallinin araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu meskun mahalde gerçekleştiğini ifade eden Yargıç, bu hususun sanığa verilecek cezayı ağırlaştıracağını belirtti. Murat Soytaç, Abdullah Keskin’in kaza öncesi bara eğlenmeye gittiğini, orada karıştığı bir kavga sonucunda yaralandığını, tedavi görmek için hastaneye gittiğini belirtti. Soytaç, Keskin’in daha sonra polise gitmek maksadıyla yolu karşıya geçerken kazanın gerçekleştiğini açıkladı.

Yargıç Soytaç, Abdullah Keskin’in kanında yüzde 86 mililitre etil alkol tespit edildiğini ve ruh hali itibariyle gergin, endişeli veya korkmuş olmasının da hayatın olağan akışı içerisinde olası olduğuna değindi.

Soytaç alkollü bir vaziyette, gergin, endişeli ve korkmuş olduğu kabul edilen Keskin’in

yolu karşıdan karşıya geçtiği sırada yoldaki araçlara yeterince dikkatini veremediğini kabul etmenin yanlış bir tespit olmayacağını vurguladı.

Yargıç Soytaç, “Bu da Keskin’in kazanın gerçekleşmesine katkısı olduğunu göstermektedir. Ayrıca sanığa verilecek cezanın indirilmesini gerektirmektedir” dedi. Yargıç Soytaç, ayrıca Keskin’in üzerinde koyu renkli kıyafetler olduğunu da belirtti.

Aydınlatma yetersizdi

Yoldaki aydınlatmanın yetersiz oluşuna da ayrıca değinen Yargıç, trafik akışının gece de devam ettiği bir kavşakta gece aydınlatmasının yeterli olmamasının atında yatan sebepleri anlayabilmiş değiliz. Yolun gece vakti aydınlatılmamış olması kazanın gerçekleşmesinde önemli bir etken olduğu çok açıktır. Keza sanık avukatının belirtmiş olduğu üzere kazanın ardından bölgede aydınlatma gerçekleştirilmiş ve bu yönde adım atılmıştır” dedi. Soytaç, temennisinin bu ve benzeri yollarda başka kimse zarar görmeden bir an önce aydınlatmanın arzu edilen standartlara getirilmesi yönünde olduğunu dile getirdi.

Büyük acıların nedeni

Ölümle sonuçlanan kazaların büyük acılara neden olduğunu ifade eden Yargıç, annelerini, babalarını, çocuklarını, eş veya dostlarını trafiğe kurban verenlerin ömürleri boyunca üzüntü yaşadıklarını dile getirdi. Soytaç, ölümle neticelenen kazalara ibret verici cezalar verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tüm olguları titizlikle değerlendirdiklerini ifade eden Soytaç, sanığı, ağır ihmal derecesine varmayan tedbirsizlik ile ölüme sebebiyet vermekten 18 ay hapis cezasına mahkûm ettiklerini belirtti.