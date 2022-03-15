Bin pişman oldu

Ülkeden çıkış yapmak isterken Ercan Havaalanı’nda sahte PCR testi ibraz ettiği tespit edilen Tony Chinonso İroegbu hakkındaki davada dün karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 3 buçuk ay hapis cezasına çarptırıldı.

Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’tan oluşan heyetin oybirliğiyle aldığı kararda sanığın kamu sağlığını tehlikeye attığı belirtildi.

Kararı okuyan Murat Soytaç, sanığın mahkûm olduğu evrak sahteleme suçunun 10 yıla kadar hapis cezası öngören ve kamuya zarar veren suçlardan olduğunu belirtti.

Yargıç Soytaç, sanığın uzun süredir ülkemizde etkili oln, alınan tedbirlere rağmen insan sağlığını tehdit eden Covid-19 testini sahteleyip, kamu sağlığını tehdit ettiğini, bu hususun aleyhine değerlendirdiklerini söyledi. Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, 3 buçuk ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.