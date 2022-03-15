Yükseklerde kar var

Kıbrıs adasını etkisi altına alan soğuk hava sürecek. Ada genelinde etkili olan “Filippos” soğuk hava dalgası bugün kendisini kar ve karla karışık yağmur olarak gösterecek.

KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, soğuk hava kütlesinin etkisinde kalan ülkede bugün karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini ifade etti.

Buran, yarın ise havanın az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacağını belirtirken, “17 Mart Perşembe günü parçalı, çok bulutlu zamanla sağanak yağmur olacak. 18-20 Mart tarihleri arasında ise hava paçalı bulutlu olacak” dedi.

Mart ayındaki sıcaklıkların mevsim normallerinin 20 derece olduğunu ancak şu anda sıcaklıkların yaklaşık 7 ile 10 derece altında seyretmekte olduğunu belirten Buran, “16 Mart’tan itibaren hava sıcaklıkları 18-20 dereceye çıkacak. 21-22 Mart tarihlerinde mevsim normallerine ulaşacak” şeklinde konuştu.

Bu arada Kuzey Kıbrıs’ta önceki sabah 08.00 ile dün sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 19 kg ile Beylerbeyi’nde kaydedildi.

Trodos’ta kar kalınlığı 40 santim

Soğuk hava dalgası kuzeyde olduğu gibi Güney Kıbrıs’ta da etkili olacak.

Haravgi gazetesi, Pazar günü saat 08.30’dan itibaren başkentte yaşanan yoğun kar yağışının muhteşem görüntüler oluşturduğunu kaydederken, alçak kesimlerde tekrardan kar yağışı olmasının beklenmediğini; ancak 500 metreden yüksek kesimlere kar yağışının devam edeceğini yazdı.

Habere göre, Rum Meteoroloji Uzmanı Yasonas Hristodulu, hava sıcaklığının bugün akşama kadar mevsim normallerinin altında devam edeceğini, yarından sonra ise sıcaklığın kademeli olarak yükseleceğini açıkladı.

Alithia gazetesi ise, Trodos meydanındaki kar kalınlığının 40 cm, zirvedeki kar kalınlığının ise bir metre olduğunu yazdı.