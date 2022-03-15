Hem cana hem mala zarar

Kuzey Kıbrıs’ta son bir haftada meydana gelen 59 trafik kazasında bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Ülke genelinde toplam 6 bin 794 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen bin 144 araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidildi. Meydana gelen 59 kaza bir milyon 236 bin 500 TL’lik hasara neden oldu.

Polis Haftalık Trafik Raporu’na göre, 7- 13 Mart tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (18) , dikkatsiz sürüş yapmak (13), kavşakta durmamak (10), yakın takip (11) ve diğer etkenler (7) olarak sıralandı.

Bir milyon 236 bin 500 TL hasarın oluştuğu kazaların 20’si Lefkoşa, 20’si Girne, 14’ü Gazimağusa 3’ü İskele ve 2’si Güzelyurt’ta gerçekleşti.

Süre yine ilk sırada

Öte yandan aynı tarihler arasında polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6 bin 794 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen bin 144 araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidildi.

Trafik suçlarının dağılımı şöyle:

“Sürat (323), Tehlikeli Sürüş (4), Dikkatsiz Sürüş (18), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (113), Sürüş Ehliyetsiz araç kullanmak (8), alkollü araç kullanmak (17), seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak (176), emniyet kemersiz araç kullanmak (42), trafik levha ve işaretlerine uymamak (92), trafik ışıklarına uymamak (9), muayenesiz araç kullanmak (39), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (44), "a" yol kullanma izinsiz araç kullanmak (14), "b" özel işletme izinsiz araç kullanmak (3), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak (1), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (1) ve 240 diğer trafik suçları.