Haydi bi gayret

Anıl IŞIK

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Merkezi Cezaevi binasının sağlık ve güvenlik açısından hem mahkûmlar hem de cezaevinde görev yapan çalışanlar açısından “yetersiz” kaldığı gerekçesiyle ve yeni cezaevi binasının halen hizmete açılmamasını protesto etmek için Merkezi Cezaevi önünde basın açıklaması yaptı.

İki sendika, bir an önce Cezaevi Teşkilat Yasası’nın Meclis’ten geçirilmesi ve Merkezi Cezaevi’ndeki mahkum ve çalışanların yeni cezaevi binasına taşınmalarının sağlanması çağrısında bulundu.

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan ve Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan, dün, Merkezi Cezaevi’nde çalışan gardiyanların da katılımıyla, Merkezi Cezaevi’ndeki sıkıntılara ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Merkezi Cezaevi’nde örgütlü KTAMS’ın Genel Başkanı Güven Bengihan, yine Merkezi Cezaevi’nin kapısının önünde olduklarını belirterek, cezaevi binasının yetersiz koşulları, personel eksikliği ve cezaevindeki artan suçlu sayısından dolayı burada çalışanların “güvenlik ve sağlık” konularında sıkıntı yaşadıklarını yineledi.

Mevcut cezaevinin mahkûmlar açısından da sıkıntılarına işaret eden Benghihan, mahkumların topluma kazandırılmasının cezaevinin gerçek amacı olduğunu belirterek, “Bırakın burada mahkumların topluma kazandırılmasını, burası potansiyel suçlu yetiştirme yeridir” dedi.

“Yeni cezaevi binası 118 milyon TL’ye mal oldu”

Ülkede var olan kurumlara sahip çıkılamadığını savunan Güven Benghihan, yeni cezaevi binasının 118 milyon TL’ye mal olduğunu belirtti.

Bengihan, “Yeni cezaevi binası Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin katkılarıyla, Türkiye Cumhuriyeti halklarının kendi ödediği vergilerle, bu ülkede yeni, çağdaş bir cezaevi binası olsun diye yapılmıştır. Ancak yeni cezaevi biteli bir yıl oldu ve teslim alınmadı. Şu an yeni cezaevi yalnızlığa terk edildi, içerisindeki kamera, bilgisayar sistemleri atıl durumda. Tüm alt yapısı atıl durumda. 118 milyon, yazık değil mi?” diye sordu.

Güven Bengihan, “118 milyonluk yeni cezaevi binası yaparsınız ama binaya taşınmazsınız. Bu sorumsuzluktur ve buna sessiz kalmayan gardiyanlar ve onlarla birlikte mücadele eden sendikaları buradadır… Biz, çağdaş bir cezaevi istiyoruz, görevimizi layıkıyla, güvenli bir şekilde yapabilecek ve bitmiş cezaevine taşınmak…” ifadelerini kullandı.

“Cezaevi Yeni Teşkilat Yasası kadük oldu”

KTAMS Başkanı Bengihan, Cezaevi Yeni Teşkilat Yasası’nın seçimlerden dolayı kadük olduğunu söyleyerek, “Yeni cezaevi için oluşturulan ve daha önceden Meclis komitesinde bekleyen ve maalesef seçimler nedeniyle kadük olan Cezaevi Yeni Teşkilat Yasası mefta oldu. Biz, Teşkilat Yasası’nı görüşmelerini ve yürürlüğe koymalarını bekledik, ama seçim nedeniyle Meclis’te bekleyen tüm tasarılar kadük oldu.” dedi.

Bengihan, KTAMS ve Kamu-Sen olarak bir an önce Cezaevi Teşkilat Yasası’nın Meclis’ten geçirilmesini ve merkezi cezaevindeki mahkûm ve çalışanların yeni cezaevine taşınmalarının sağlanması çağrısında bulundu.

Güncel rakamları da paylaştı

Ayrıca Bengihan, mevcut Merkezi Cezaevi’ne ilişkin bazı güncel rakamları da paylaştı.

Bengihan, 1982’de, 175 kişi için inşa edilen Merkezi Cezaevi’nde şu an 578 mahkûm ve tutuklu bulunduğunu; bunların 175’inin KKTC; 132’sinin TC; 80’inin KKTC-TC çift uyruklu ve 191’inin de üçüncü dünya ülkelerden oluştuğunu söyledi. Bengihan, üçüncü ülkelerden 191 kişiden 113’ünün öğrenci olduğuna dikkat çekti. Cezaevinde üçüncü dünya ülkelerinden gelen 113 öğrencinin bulunmasının nedenlerinin araştırılması gerektiğini Bengihan, “Ülkeye girişlere önem verelim. Öğrenci adı altında ülkeye gelerek, uyuşturucu ticareti, fuhuş ve para aklama olaylarına karışanlar bu ülkede cirit atıyor” dedi.

Atan: Yıllardır mücadele ediyoruz

Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan da yaptığı açıklamada, “Yıllardır çağdaş bir cezaevi için mücadele ediyoruz. Bu insanların yaşadıklarını kendileri bilir. Bunun nedeni de beceriksiz, itibarsız, yönetim bilgisi olmayan kişilerin bu ülkeyi yönetmesinden kaynakladır” dedi.

Atan, şöyle konuştu:

“Şu an cezaevinde çalışanların sosyal yaşantısı diye bir şey de kalmadı. Hem bu zorluklar içerisinde çalışıyorlar, hem de çalıştıkları halde… Ek mesailerinden tutun yasaları olsun hep söylemde kaldı. Cezaevi Teşkilat Yasası kadük oldu, eğer bunu bir an önce düzeltmezlerse sıkıntı daha da büyük olacak... 118 milyon gibi bir miktar harcanıp çağdaş bir cezaevi yapılıyor ama sonuca bakıyorsunuz bir hiç. Bu çalışanların hakları, güvenlikleri ile ilgili hükümet gerekli tedbirleri almazsa sıkıntılar çok daha büyük olacaktır.”