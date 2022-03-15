Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Sınırüstü köyünde, yaşlı bakımevinde kalan 38 yaşındaki engelli kadına bir yıl boyunca tecavüz ettiği iddia edilen ve geçtiğimiz Cuma günü tutuklanan hasta bakıcı Akın Curcur dün ikinci kez mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar, soruşturmayla ilgili detaylar aktarıldı. Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakım Evinde çalışan zanlının, bir yıl önce kimsesiz kaldığı için oraya sığınan 38 yaşındaki zihinsel engelli kadına tecavüz ettiği belirtildi. Bir yıl boyunca cinsel istismara maruz kalan kadının hamile kaldığı, zanlının kürtaj yaptırarak gebeliği sonlandırdığı öne sürüldü. Tutuklanan zanlının ifadesinde cinsel işlevlerinin yerinde olmadığını, ,iktidarsız olduğunu söylediği aktarıldı.

Bir yıl istismar etti

Soruşturmayı yapan polis memuru Kamuran Kale, zanlının, kendi rızası ile cinsel ilişkiye girmeye ehli olmayan engelli kadına karşı tecavüz, cinsel saldırı ve vahim zarar suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının, bakıcı olarak çalıştığı Sınırüstü Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nde, konu yerde bakıma muhtaç olarak bulunan engelli kadına, 2020 ile 2021 yılları arasında defalarca cinsel tecavüzde bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının ayrıca müşteki kadının birçok kez göğüs ve saçını okşayarak cinsel saldırı suçunu işlediğini de aktardı. Yapılan doktor kontrolünde müştekinin kızlık zarının yırtıldığının belirlendiğini de bildiren polis, zanlının, 10 Mart 2022 tarihinde tutuklandığını anımsattı.

“İktidarsızım” dedi

Zanlının gönüllü ifadesinde cinsel yönde iktidarsız olduğunu ileri sürdüğünü belirten polis, ayrıca kadını sevdiğini, yanına aldığını, serbest kalması halinde yine yanına alacağını ifade ettiğini söyledi. Müşteki kadına yapılan muayeneler sonucu hafif derecede zeka geriliği tespit edildiğini de aktaran polis, zanlının da iddialarının araştırılacağını ifade etti.

3 ifade alındı, 10 kişi sorgulandı

Mesele kapsamında 10 kişinin sorgulandığını ve 3 kişiden ifade alındığını belirten polis, müştekiye olayın gerçekleştiği dönemlerde yapılan hızlı hamilelik testlerinden bir tanesinin pozitif olarak sonuçlandığını ve hızlı bir şekilde kürtaj yapıldığına dair iddiaları olduğunu açıkladı. Polis, bu konunun da araştırıldığını kaydetti. Soruşturmanın sürdüğüne dikkat çekten polis, mahkemeden ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının, 7 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

