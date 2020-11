Taşınmazlar eşinin adına

4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, mal bildiriminde bulundu. Akıncı, 23 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı görevinden ayrıldığını, yasal süreç içinde ve yasanın öngördüğü şekilde şahsının ve eşi Meral Akıncı’nın mal bildirimini yaptığını kaydetti.

Akıncı, “Yasal zorunluluk olmamakla birlikte her zaman yaptığım gibi bu bilginin kamuoyuyla da paylaşılmasını uygun görüyorum” dedi.

4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, aday olmaya karar verdiği zaman, 31 Ocak 2020’de hem o gün itibarıyla hem de 5 yıl önce göreve başlarken ki mal varlığını da kamuoyuyla paylaştığını anımsattı.

4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Ofisi’nden, Akıncı çiftinin mal bildirimiyle ilgili şu açıklama yapıldı:

“Mustafa Akıncı adına kayıtlı herhangi bir mal yoktur.

Meral Akıncı adına taşınmaz mallarda 2015 yılına göre herhangi bir farklılık olmayıp şu şekildedir:

a. 1995-1996 yıllarında inşa edilen ve o tarihten itibaren ikamet edilen Yenişehir Mahallesi, Şehit Osman Yusuf Sokak No: 6 adresindeki konut,

b. Meral Akıncı’ya Esentepe’de eşdeğer karşılığı olarak, tapusu 1990 yılında verilen;

i. 5 dönüm 2 evlek tarla ile 10 harnup ağacı

ii. Mehmet Salih Birinci Terekesine ait 7 dönüm 1 evlek zeytinliğin 1/7 hissesi

iii. 1 dönüm 1 evlek tarlanın 1/3 hissesi ve Mehmet Salih Birinci Terekesine ait geriye kalan 2/3 hissenin 1/7’si

3) Araç:

Mercedes B180 (eşim Meral Akıncı’nın adına, kızımın kullanımında)

4) Mevduatlar:

Bankada bir ay vadeli mevduatlar (Meral ve Mustafa Akıncı adına)

a. Kredi Kartı kullandığım bankada

Bir ay vadeli hesapta 132,366.85 TL (Yüz otuz iki bin üç yüz altmış altı Türk Lirası, seksen beş kuruş)

Vadesiz hesapta 97,956.14 TL (Doksan yedi bin dokuz yüz elli altı Türk Lirası, on dört kuruş)

Vadesiz hesapta 268.72 EUR (İki yüz altmış sekiz Euro, yetmiş iki cent)

Kredi kartı borcu 9402.95 TL (Dokuz bin dört yüz iki Türk Lirası, doksan beş kuruş)

b. Diğer Bankada

Bir ay vadeli hesapta (Meral ve Mustafa Akıncı adına):

138,128.92 TL (Yüz otuz sekiz bin yüz yirmi sekiz Türk Lirası, doksan iki kuruş)

3857.74 Euro (Üç bin sekiz yüz elli yedi Euro, yetmiş dört cent)

336.86 Sterlin (Üç yüz otuz altı Sterlin, seksen altı cent)

634.38 Dolar (Altı yüz otuz dört Dolar, otuz sekiz cent)

Bir ay vadeli hesap (Meral Akıncı adına)

61,698.60 TL (Altmış bir bin altı yüz doksan sekiz Türk Lirası, altmış kuruş)

5) Mustafa Akıncı’nın bundan böyle alacağı emekli maaşı ve Meral Akıncı’nın kamu görevi ve özel çalıştığı dönemlerdeki sigorta yatırımlarından doğan emekli maaşları.”